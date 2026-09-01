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AZ1627/12
Disfruta de tu música vayas donde vayas
¿Quieres disfrutar de las colecciones de música guardadas en tu reproductor portátil de música sin utilizar auriculares? Conecta la toma de USB directo al sistema CD Soundmachine de Philips y disfruta de tu música digital favorita a través de potentes altavoces, en cualquier momento y en cualquier lugar.
USB
Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
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