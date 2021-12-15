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Descatalogado
AZ1837/12
Disfruta de tu música vayas donde vayas
Diseño para estilos de vida prácticos, disfruta de la música de distintas fuentes, como USB directo, MP3-CD y radio.
Diseño con estilo
USB
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
3.1
de 4
7
Reseñas
Grank
15/12/2021
Italia
Utilissimo e comodo
Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 Stereo CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 Stereo CD
Senderista
17/12/2013
España
Ligero y buena acústica.
Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine
champs
15/07/2012
France
Très bon produit, facile d'utilisation
Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 Lecteur de CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 Lecteur de CD