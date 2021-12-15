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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ1837/12

3.1

| (7) Reseñas

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Diseño para estilos de vida prácticos, disfruta de la música de distintas fuentes, como USB directo, MP3-CD y radio.

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • Diseño con estilo

  • USB

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Conexión MP3 para reproducir música portátil

Conexión MP3 para reproducir música portátil

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

7

Reseñas

3

15/12/2021

Italia

Italia

Utilissimo e comodo

Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 Stereo CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 Stereo CD

17/12/2013

España

España

Ligero y buena acústica.

Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

Très bon produit, facile d'utilisation

Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 Lecteur de CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 Lecteur de CD

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