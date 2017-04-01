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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ1890T/12

3.7

| (12) Reseñas

Disfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas

Esta Philips CD Sound Machine portátil es un sistema de sonido potente que te puedes llevar a cualquier parte. Libera tu música con conectividad inalámbrica NFC de un toque para un emparejamiento Bluetooth realmente sencillo. También puedes reproducir tu música en USB, CD y MP3-CD.

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas

  • Bluetooth® y NFC

  • USB

Transmití música de manera inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Transmití música de manera inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este parlante.

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

12

Reseñas

01/04/2017

España

España

Muy bueno

Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1890T CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1890T CD Soundmachine

17/03/2017

España

España

buena presentar el tipo

Si lo posee muy bien su distribución para el relajamiento probado o libre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1890T CD Soundmachine

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13/02/2017

Nederland

Nederland

Subliem geluid

Mooi design soundmachine met subliem geluid waar Philips naar mijn mening best wat meer reclame voor zou mogen maken. Twee kleine minpuntjes : - Bij het inschakelen staat het volume standaard op 10 !!?? (toestel onthoud laatste volume stand niet) - Telescoop antenne is niet echt stevig te noemen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1890T CD-soundmachine

Sí, recomiendo este producto

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