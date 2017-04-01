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Descatalogado
AZ1890T/12
Disfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas
Esta Philips CD Sound Machine portátil es un sistema de sonido potente que te puedes llevar a cualquier parte. Libera tu música con conectividad inalámbrica NFC de un toque para un emparejamiento Bluetooth realmente sencillo. También puedes reproducir tu música en USB, CD y MP3-CD.
Bluetooth® y NFC
USB
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este parlante.
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.
Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.
3.7
de 4
12
Reseñas
odhvelez
01/04/2017
España
Muy bueno
Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1890T CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1890T CD Soundmachine
familia
17/03/2017
España
buena presentar el tipo
Si lo posee muy bien su distribución para el relajamiento probado o libre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1890T CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
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Badger70
13/02/2017
Nederland
Subliem geluid
Mooi design soundmachine met subliem geluid waar Philips naar mijn mening best wat meer reclame voor zou mogen maken. Twee kleine minpuntjes : - Bij het inschakelen staat het volume standaard op 10 !!?? (toestel onthoud laatste volume stand niet) - Telescoop antenne is niet echt stevig te noemen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1890T CD-soundmachine
Sí, recomiendo este producto
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