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Descatalogado
Disfruta de tu música vayas donde vayas
¿Quieres disfrutar de las colecciones de música guardadas en tu reproductor portátil de música sin utilizar auriculares? Conecta la toma de USB directo al sistema CD Soundmachine de Philips y disfruta de tu música digital favorita a través de potentes altavoces, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Diseño compacto
USB
La conexión de entrada de línea MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 a través del sistema de audio. Solo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al sistema de audio a través de su conector de entrada de línea incorporado para disfrutar de una calidad de sonido impresionante mientras reproduces tu música favorita desde el reproductor de MP3 portátil.
Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
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3.9
de 4
10
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Diane
03/11/2012
Nederland
Goede radio met geweldig geluid
DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ382 CD-soundmachine
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gvdb23
21/12/2011
Nederland
Radio helemaal goed bevonden door dochter
Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.
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Eric1308
08/11/2012
Nederland
No Nonsense apparaat, werkt prima
Handig apparaat, goed radio-ontvangst. Handige usb aansluiting aan de voorkant. USB-erin en het werkt.
Sí, recomiendo este producto
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