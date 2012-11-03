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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ382/12

3.9

| (10) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

Disfruta de tu música vayas donde vayas

¿Quieres disfrutar de las colecciones de música guardadas en tu reproductor portátil de música sin utilizar auriculares? Conecta la toma de USB directo al sistema CD Soundmachine de Philips y disfruta de tu música digital favorita a través de potentes altavoces, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • Diseño compacto

  • USB

Conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil

La conexión de entrada de línea MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 a través del sistema de audio. Solo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al sistema de audio a través de su conector de entrada de línea incorporado para disfrutar de una calidad de sonido impresionante mientras reproduces tu música favorita desde el reproductor de MP3 portátil.

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

10

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

3
2

03/11/2012

Nederland

Nederland

Goede radio met geweldig geluid

DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ382 CD-soundmachine

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21/12/2011

Nederland

Nederland

Radio helemaal goed bevonden door dochter

Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ382 CD-soundmachine

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08/11/2012

Nederland

Nederland

No Nonsense apparaat, werkt prima

Handig apparaat, goed radio-ontvangst. Handige usb aansluiting aan de voorkant. USB-erin en het werkt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ382 CD-soundmachine

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