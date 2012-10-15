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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ3856/12

4.1

| (30) Reseñas

Potente sistema de sonido portátil

Disfruta de la música digital de tu dispositivo portátil con un sonido potente en el sistema CD Soundmachine AZ3856/12 de Philips, en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo ello con USB directo, altavoces Bass Reflex y potencia de salida total de 2 x 4 W RMS.

Ver todos los beneficios

con potencia de salida total de 8 W RMS

Potente sistema de sonido portátil

  • 8 W

  • USB y reproducción de cintas

  • Sintonización digital

Práctico control remoto para una mayor comodidad

Práctico control remoto para una mayor comodidad

Gracias al práctico control remoto, puedes tener una mayor comodidad al alcance de tu mano, tan sólo tienes que sentarte y relajarte.

Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música

Conecta tus propios auriculares a este dispositivo de Philips para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música o película favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al dispositivo.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

30

Reseñas

15/10/2012

Deutschland

Deutschland

Wunderbar einfach

Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ3856 CD-Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ3856 CD-Soundmachine

11/10/2012

Suisse

Suisse

content, j'suis content !

content, j'en suis toujours très très content !!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ3856 Lecteur de CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ3856 Lecteur de CD

29/08/2012

Deutschland

Deutschland

Einfach gut

Ich kann nichts schlechtes an dem Produkt finden. Einfach toll.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ3856 CD-Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ3856 CD-Soundmachine

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Avisos legales

  1. Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.