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Descatalogado
AZ3856/12
Potente sistema de sonido portátil
Disfruta de la música digital de tu dispositivo portátil con un sonido potente en el sistema CD Soundmachine AZ3856/12 de Philips, en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo ello con USB directo, altavoces Bass Reflex y potencia de salida total de 2 x 4 W RMS.
8 W
USB y reproducción de cintas
Sintonización digital
Gracias al práctico control remoto, puedes tener una mayor comodidad al alcance de tu mano, tan sólo tienes que sentarte y relajarte.
Conecta tus propios auriculares a este dispositivo de Philips para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música o película favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al dispositivo.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.1
de 4
30
Reseñas
RuMe
15/10/2012
Deutschland
Wunderbar einfach
Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ3856 CD-Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ3856 CD-Soundmachine
larmailli
11/10/2012
Suisse
content, j'suis content !
content, j'en suis toujours très très content !!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ3856 Lecteur de CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ3856 Lecteur de CD
bimbo
29/08/2012
Deutschland
Einfach gut
Ich kann nichts schlechtes an dem Produkt finden. Einfach toll.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ3856 CD-Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ3856 CD-Soundmachine
Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.