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BHB862/00
La solución para unos rizos fabulosos
Conseguir unos rizos fantásticos nunca ha sido tan fácil. Solo tienes que enrollar y moldear para conseguir el look rizado que siempre has querido. El revestimiento cerámico aporta un gran brillo al cabello para ofrecer un aspecto glamuroso, con movimiento y lleno de vida.
Cilindro de 16 mm
Temperatura de 200 °C
Revestimiento cerámico
Gracias al cilindro de 16 mm de diámetro puedes crear rizos y tirabuzones con movimiento y llenos de vida para tener un aspecto divertido y juvenil.
El revestimiento protector cerámico garantiza una distribución uniforme del calor y reducen los daños en el cabello para que quede suave y brillante.
La alta temperatura de 200 °C garantiza unos resultados óptimos, al tiempo que minimiza los daños en el cabello.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.5
de 4
2
Reseñas
Tory
14/03/2021
Deutschland
Schöne Locken
Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.
Ventajas
günstig
Contras
zeitaufwändig
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Fecha de uso 2020-03-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Fecha de uso 2020-03-14
Oostje
11/03/2023
Nederland
Comprador verificado
Apparaat moet je goed leren kennen
Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.
Contras
Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Fecha de uso 2022-02-11
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Fecha de uso 2022-02-11