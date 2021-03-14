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StyleCare EssentialRizador

BHB862/00

3.5

| (2) Reseñas

La solución para unos rizos fabulosos

Conseguir unos rizos fantásticos nunca ha sido tan fácil. Solo tienes que enrollar y moldear para conseguir el look rizado que siempre has querido. El revestimiento cerámico aporta un gran brillo al cabello para ofrecer un aspecto glamuroso, con movimiento y lleno de vida.

Ver todos los beneficios

La solución para unos rizos fabulosos

  • Cilindro de 16 mm

  • Temperatura de 200 °C

  • Revestimiento cerámico

Cilindro de 16 mm para rizos vivos y tirabuzones

Cilindro de 16 mm para rizos vivos y tirabuzones

Gracias al cilindro de 16 mm de diámetro puedes crear rizos y tirabuzones con movimiento y llenos de vida para tener un aspecto divertido y juvenil.

Revestimiento cerámico protector para un mayor cuidado

Revestimiento cerámico protector para un mayor cuidado

El revestimiento protector cerámico garantiza una distribución uniforme del calor y reducen los daños en el cabello para que quede suave y brillante.

Alta temperatura de 200 °C para unos resultados óptimos

Alta temperatura de 200 °C para unos resultados óptimos

La alta temperatura de 200 °C garantiza unos resultados óptimos, al tiempo que minimiza los daños en el cabello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

2

Reseñas

5
2
1

14/03/2021

Deutschland

Deutschland

Schöne Locken

Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.

Ventajas

günstig

Contras

zeitaufwändig

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Fecha de uso 2020-03-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Fecha de uso 2020-03-14

11/03/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Apparaat moet je goed leren kennen

Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.

Contras

Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Fecha de uso 2022-02-11

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Fecha de uso 2022-02-11

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