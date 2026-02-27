Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
BHB968/00
Estilos impresionantes y duraderos
Descubre el moldeador WavePro de Philips, tu pasaporte hacia unas ondas relajadas y unos rizos con volumen que duran todo el día. Así es, ¡peinados naturales durante hasta 12 horas! Y, con SenseIQ controlando el calor y el tiempo de peinado, tu cabello se mantendrá fuerte y brillante.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Moldeador con SenseIQ
total
recurring payment
Disfruta de peinados impresionantes desde el desayuno hasta la hora de dormir con nuestra exclusiva tecnología moldeadora de 360°. A diferencia de muchos otros moldeadores, mantiene el aire caliente dentro de sus paredes, lo que permite calentar el cabello tanto por dentro como por fuera. Es nuestra receta para conseguir rizos y ondas que duran hasta 12 horas*.
Con Auto Wrap, una silicona suave y adherente guía cabello, que se enrolla automáticamente alrededor del cilindro. Solo tienes que colocar, presionar y soltar para peinar un mechón en 10 segundos o menos. El 88 % de los usuarios considera que Auto Wrap es delicado con el cabello**.
Logra fácilmente rizos más definidos y ondas de ensueño con las cinco posiciones de moldeado del cilindro ajustable. El cilindro también puede cambiar de dirección para conseguir un acabado más natural y fluido. El 91 % de los usuarios está de acuerdo en que los estilos creados con el moldeador WavePro tienen un aspecto natural***.
Nuestro moldeador riza el pelo rápidamente porque el calor se dirige directamente al cabello en lugar de perderse en el aire, como ocurre con los rizadores tradicionales. De esta forma, el cabello está expuesto a menos calor, sin renunciar a un peinado impresionante que dura todo el día****.
Con la tecnología SenseIQ y sus sensores patentados, el moldeador trabaja para mantener la fuerza del cabello y retener 4 veces más humedad******. Detecta la temperatura del cabello 50 veces por segundo y ajusta el calor del peinado, lo que protege el cabello del sobrecalentamiento.
El moldeador WavePro incorpora detalles útiles para que peinarse sea más sencillo. Los sensores detienen el dispositivo si se añade demasiado pelo y el diseño abierto evita los enredos. Un pitido te avisa cuándo el rizo está listo y el exclusivo mango en forma de L se adapta cómodamente a la mano para peinar sin esfuerzo.
Intensifica el brillo y la luminosidad de tu cabello con iones con carga negativa, que eliminan la estaticidad, acondicionan el cabello y suavizan la cutícula del pelo mientras lo peinas. Los iones de agua aportan humedad al cabello para ofrecer un acabado de aspecto saludable.
Al elegir el modo SenseIQ, el moldeador WavePro combina automáticamente el estilo seleccionado con el calor y el tiempo óptimos. Si necesitas ajustar la temperatura, puedes hacerlo: ¡tienes todo el control! Disfruta de una experiencia segura y rizos u ondas perfectos sin sobrecalentamiento.
Accesorios
Especificaciones técnicas
Características:
Servicios
Tecnología
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.