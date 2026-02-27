Rizos y ondas que duran todo el día

Disfruta de peinados impresionantes desde el desayuno hasta la hora de dormir con nuestra exclusiva tecnología moldeadora de 360°. A diferencia de muchos otros moldeadores, mantiene el aire caliente dentro de sus paredes, lo que permite calentar el cabello tanto por dentro como por fuera. Es nuestra receta para conseguir rizos y ondas que duran hasta 12 horas*.