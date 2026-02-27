Buscar términos

      WavePro Styler 9000 Moldeador con SenseIQ

      BHB968/00

      Clasificación general / 5
      Opiniones

      Estilos impresionantes y duraderos

      Descubre el moldeador WavePro de Philips, tu pasaporte hacia unas ondas relajadas y unos rizos con volumen que duran todo el día. Así es, ¡peinados naturales durante hasta 12 horas! Y, con SenseIQ controlando el calor y el tiempo de peinado, tu cabello se mantendrá fuerte y brillante.

      Productos similares

      Ver todos los Moldeadores

      WavePro Styler 9000
      WavePro Styler 9000

      Moldeador con SenseIQ

      Estilos impresionantes y duraderos

      Hasta 12 horas de rizos con movimiento y ondas relajadas

      • Tecnología moldeadora de 360°
      • Cilindro ajustable con 5 tamaños
      • Tecnología SenseIQ
      • Cuidado iónico
      Rizos y ondas que duran todo el día

      Rizos y ondas que duran todo el día

      Disfruta de peinados impresionantes desde el desayuno hasta la hora de dormir con nuestra exclusiva tecnología moldeadora de 360°. A diferencia de muchos otros moldeadores, mantiene el aire caliente dentro de sus paredes, lo que permite calentar el cabello tanto por dentro como por fuera. Es nuestra receta para conseguir rizos y ondas que duran hasta 12 horas*.

      Peina cada mechón en segundos

      Peina cada mechón en segundos

      Con Auto Wrap, una silicona suave y adherente guía cabello, que se enrolla automáticamente alrededor del cilindro. Solo tienes que colocar, presionar y soltar para peinar un mechón en 10 segundos o menos. El 88 % de los usuarios considera que Auto Wrap es delicado con el cabello**.

      5 tipos de estilos, desde rizado hasta ondulado

      5 tipos de estilos, desde rizado hasta ondulado

      Logra fácilmente rizos más definidos y ondas de ensueño con las cinco posiciones de moldeado del cilindro ajustable. El cilindro también puede cambiar de dirección para conseguir un acabado más natural y fluido. El 91 % de los usuarios está de acuerdo en que los estilos creados con el moldeador WavePro tienen un aspecto natural***.

      Peina rápidamente para ofrecer una menor exposición al calor

      Peina rápidamente para ofrecer una menor exposición al calor

      Nuestro moldeador riza el pelo rápidamente porque el calor se dirige directamente al cabello en lugar de perderse en el aire, como ocurre con los rizadores tradicionales. De esta forma, el cabello está expuesto a menos calor, sin renunciar a un peinado impresionante que dura todo el día****.

      Mantén hasta un 99 %***** de la fuerza natural de tu pelo

      Mantén hasta un 99 %***** de la fuerza natural de tu pelo

      Con la tecnología SenseIQ y sus sensores patentados, el moldeador trabaja para mantener la fuerza del cabello y retener 4 veces más humedad******. Detecta la temperatura del cabello 50 veces por segundo y ajusta el calor del peinado, lo que protege el cabello del sobrecalentamiento.

      Diseño pensado para sesiones sin esfuerzo

      Diseño pensado para sesiones sin esfuerzo

      El moldeador WavePro incorpora detalles útiles para que peinarse sea más sencillo. Los sensores detienen el dispositivo si se añade demasiado pelo y el diseño abierto evita los enredos. Un pitido te avisa cuándo el rizo está listo y el exclusivo mango en forma de L se adapta cómodamente a la mano para peinar sin esfuerzo.

      Cuidado iónico para un cabello suave y sin encrespado

      Cuidado iónico para un cabello suave y sin encrespado

      Intensifica el brillo y la luminosidad de tu cabello con iones con carga negativa, que eliminan la estaticidad, acondicionan el cabello y suavizan la cutícula del pelo mientras lo peinas. Los iones de agua aportan humedad al cabello para ofrecer un acabado de aspecto saludable.

      Peina con total tranquilidad gracias a SenseIQ

      Peina con total tranquilidad gracias a SenseIQ

      Al elegir el modo SenseIQ, el moldeador WavePro combina automáticamente el estilo seleccionado con el calor y el tiempo óptimos. Si necesitas ajustar la temperatura, puedes hacerlo: ¡tienes todo el control! Disfruta de una experiencia segura y rizos u ondas perfectos sin sobrecalentamiento.

      Especificaciones técnicas

      • Accesorios

        Accesorio de limpieza
        Herramienta para dividir el cabello

      • Especificaciones técnicas

        Longitud del cable
        2 m
        Color/acabado
        Blanco seda
        Vataje
        45-48  W
        Tiempo de calentamiento
        30 segundos
        Tensión
        110-240 V
        Peso
        527 g
        Alimentación en modo apagado
        < 0,5 W

      • Características:

        Posiciones de temperatura
        170C, 190C, 210C, modo SenseIQ
        Cuidado iónico
        Iones negativos y de agua
        Configuración de hora
        8 s, 10 s, 12 s, modo SenseIQ
        Cilindro
        Cerámica ultrasuave con queratina
        Direcciones de rizado
        Izquierda, derecha, modo alternado

      • Servicios

        Garantía mundial de 2 años

      • Tecnología

        Iónico
        Iones negativos y de agua

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

      Opiniones

      • Probado en laboratorio
      • * Probado con 32 usuarios en Polonia, 2023
      • ** Probado con 32 usuarios en Polonia, 2023
      • *** En comparación con la tenacilla tradicional (BHB864, BHB868)
      • **** Cilindros de 30 mm y 35 mm, resultado medio tras 1 mes de uso
      • ***** En comparación con la tenacilla tradicional (BHB864, BHB868), con el mismo rendimiento de moldeado

