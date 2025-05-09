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  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
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  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello

DryCare EssentialSecador

BHD017/40

5
| (1) Reseña
Fácil cuidado del cabello
El secador ThermoProtect Essential de Philips con 1800 W de potencia te permite secar el pelo rápidamente, mientras que el ajuste ThermoProtect mejora el cuidado. Con 6 posiciones flexibles de calor y velocidad, está diseñado para satisfacer diferentes necesidades de secado.
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Fácil cuidado del cabello

  • 1800 W

  • Ajuste ThermoProtect

1800 W para un secado rápido

1800 W para un secado rápido

Este secador de 1800 W crea un potente flujo de aire y una gran potencia de secado para darte resultados preciosos y de peluquería cada día.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste ThermoProtect, con un flujo de aire de temperatura constante, te permite secarte el pelo sin sobrecalentamientos, manteniendo el nivel de humedad natural del cabello, para un aspecto brillante y sano.

Secador: 6 posiciones de calor/velocidad para una flexibilidad total

Secador: 6 posiciones de calor/velocidad para una flexibilidad total

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

1

Reseña

4
3
2
1

09/05/2025

België

België

Comprador verificado

Super

Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD017/40 Föhn

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD017/40 Föhn

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