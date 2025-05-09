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BHD017/40
1800 W
Ajuste ThermoProtect
Este secador de 1800 W crea un potente flujo de aire y una gran potencia de secado para darte resultados preciosos y de peluquería cada día.
El ajuste ThermoProtect, con un flujo de aire de temperatura constante, te permite secarte el pelo sin sobrecalentamientos, manteniendo el nivel de humedad natural del cabello, para un aspecto brillante y sano.
La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.
5.0
de 4
1
Reseña
Lutta
09/05/2025
België
Comprador verificado
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD017/40 Föhn
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD017/40 Föhn