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Descatalogado
DryCare Essential
Iónico
El nuevo diseño del ventilador te permite lograr un rendimiento de secado comparable a un aparato de 2100 W (velocidad de secado de aproximadamente 5g/minuto), con un uso de solo 1600 W, lo que equivale a un ahorro energético del 23 %*.
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado con un atractivo brillo.
La función de distribución homogénea del calor se traduce en una salida de aire de diseño único que garantiza una distribución uniforme del calor, incluso a temperaturas altas, evitando la aparición de los puntos de calor excesivo. Esta característica proporciona al cabello la máxima protección contra el sobrecalentamiento y te ayuda, por tanto, a mantener un pelo sano y brillante.
4.4
de 4
29
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
elecle
12/04/2019
Italia
Parte de la promoción
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Sí, recomiendo este producto
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Milly87
11/04/2019
Italia
Parte de la promoción
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Sí, recomiendo este producto
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milly87
08/04/2019
Italia
Parte de la promoción
Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Sí, recomiendo este producto
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en comparación con un secador Philips de 2100 W (HP8230, IEC61855)