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Descatalogado

DryCare EssentialSecador de bajo consumo

BHD029/00

4.4
| (29) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Seca rápido, consume menos energía
Philips DryCare Essential presenta un ventilador con innovador diseño, que ofrece un rendimiento de secado comparable a un aparato de 2100 W, con un uso de solo 1600 W*.
Ver todos los beneficios

Seca rápido, consume menos energía

  • DryCare Essential

  • Iónico

Rendimiento de secado de 2100 W con un uso de energía de 1600 W

Rendimiento de secado de 2100 W con un uso de energía de 1600 W

El nuevo diseño del ventilador te permite lograr un rendimiento de secado comparable a un aparato de 2100 W (velocidad de secado de aproximadamente 5g/minuto), con un uso de solo 1600 W, lo que equivale a un ahorro energético del 23 %*.

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado con un atractivo brillo.

Menos sobrecalentamiento con distribución uniforme del calor

Menos sobrecalentamiento con distribución uniforme del calor

La función de distribución homogénea del calor se traduce en una salida de aire de diseño único que garantiza una distribución uniforme del calor, incluso a temperaturas altas, evitando la aparición de los puntos de calor excesivo. Esta característica proporciona al cabello la máxima protección contra el sobrecalentamiento y te ayuda, por tanto, a mantener un pelo sano y brillante.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

29

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

12/04/2019

Italia

Italia

Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco

Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

11/04/2019

Italia

Italia

Veloce e leggero

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

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08/04/2019

Italia

Italia

Consigliatissimo

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Sí, recomiendo este producto

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  1. en comparación con un secador Philips de 2100 W (HP8230, IEC61855)