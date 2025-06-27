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  • Secado rápido sin daños por calor**
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5000 SeriesSecador

BHD501/00

4.6
| (866) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Secado rápido sin daños por calor**
La tecnología ThermoShield te ofrece la protección definitiva frente a daños por calor, ya que controla activamente la temperatura del aire del secador hasta un nivel óptimo.
Ver todos los beneficios

con tecnología ThermoShield

Secado rápido sin daños por calor**

  • 2100 W

  • Tecnología ThermoShield

  • El doble de cuidado iónico*

  • 3 ajustes calor, 2 posiciones velocidad

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

El sensor de detección de sobrecalentamiento optimiza y controla activamente la temperatura del aire, protegiendo el cabello frente a los daños** causados por el sobrecalentamiento. Disfruta de una experiencia de secado sin estrés con la tecnología ThermoShield.

Secado rápido para unos resultados profesionales con 2100 W.

Secado rápido para unos resultados profesionales con 2100 W.

Este secador de pelo profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. La combinación de potencia y velocidad resulta en una experiencia de secado y peinado del cabello más rápida y sencilla.

El doble de cuidado iónico para un cabello brillante y sin encrespado

El doble de cuidado iónico para un cabello brillante y sin encrespado

Este potente sistema iónico genera hasta 40 millones de iones por sesión de secado, lo que intensifica el brillo del cabello. Así podrás disfrutar de un pelo brillante y sin encrespado.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

866

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

27/06/2025

España

España

PERFECTO

Ligero, bonito y funcional. cumple perfectamente con lo prometido, seca antes y mi pelo se ve menos dañado. La verdad estoy contenta con la compra. Ahora a ver lo que dura...

Ventajas

Ligereza y secado rápido y sin daño

Contras

Mas ruido del que prometia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador

28/12/2021

España

España

Fantástico

He comprado para Navidad el secador Philips 5000 y sus funciones son fantásticas porque tiene opción de aire caliente y frio y 3 posiciones para el calor y 2 para la velocidad viene también con sus accesorios y es ahorro de energía con su sistema ionico , tema de precio está muy bien para la calidad tan buena del producto y lo bueno es que cuida bastante el cuero cabelludo por su rapidez de secado , lo recomiendo mucho ! Un saludo

Ventajas

Sus resultados

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/00 Secador

09/09/2021

España

España

El producto es fantastico

Me ha encantado, no hace daño al pelo en su secado, su cuidado ionico se nota. Sus ajustes de calor son geniales. y su velocidad es perfecta, me ha encantado probar el producto y descubrir que simplemente es PERFECTO!

Ventajas

todo, me encanta

Contras

no he encontrado fallo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD512/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD512/00 Secador

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Avisos legales

  1. en comparación con BHD350 en el ajuste superior

  2. Ajuste ThermoShield