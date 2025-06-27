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2100 W
Tecnología ThermoShield
El doble de cuidado iónico*
3 ajustes calor, 2 posiciones velocidad
El sensor de detección de sobrecalentamiento optimiza y controla activamente la temperatura del aire, protegiendo el cabello frente a los daños** causados por el sobrecalentamiento. Disfruta de una experiencia de secado sin estrés con la tecnología ThermoShield.
Este secador de pelo profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. La combinación de potencia y velocidad resulta en una experiencia de secado y peinado del cabello más rápida y sencilla.
Este potente sistema iónico genera hasta 40 millones de iones por sesión de secado, lo que intensifica el brillo del cabello. Así podrás disfrutar de un pelo brillante y sin encrespado.
4.6
de 4
866
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Xanjuandarra
27/06/2025
España
PERFECTO
Ligero, bonito y funcional. cumple perfectamente con lo prometido, seca antes y mi pelo se ve menos dañado. La verdad estoy contenta con la compra. Ahora a ver lo que dura...
Ventajas
Ligereza y secado rápido y sin daño
Contras
Mas ruido del que prometia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador
Sole33
28/12/2021
España
Parte de la promoción
Fantástico
He comprado para Navidad el secador Philips 5000 y sus funciones son fantásticas porque tiene opción de aire caliente y frio y 3 posiciones para el calor y 2 para la velocidad viene también con sus accesorios y es ahorro de energía con su sistema ionico , tema de precio está muy bien para la calidad tan buena del producto y lo bueno es que cuida bastante el cuero cabelludo por su rapidez de secado , lo recomiendo mucho ! Un saludo
Ventajas
Sus resultados
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/00 Secador
mireia33
09/09/2021
España
Parte de la promoción
El producto es fantastico
Me ha encantado, no hace daño al pelo en su secado, su cuidado ionico se nota. Sus ajustes de calor son geniales. y su velocidad es perfecta, me ha encantado probar el producto y descubrir que simplemente es PERFECTO!
Ventajas
todo, me encanta
Contras
no he encontrado fallo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD512/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD512/00 Secador
en comparación con BHD350 en el ajuste superior
Ajuste ThermoShield