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    • Un 20 % más rápido*. Más ligero**. Sin daños por calor********. Un 20 % más rápido*. Más ligero**. Sin daños por calor********. Un 20 % más rápido*. Más ligero**. Sin daños por calor********.

      Hair Dryer Serie 7000

      BHD713/10

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Un 20 % más rápido*. Más ligero**. Sin daños por calor********.

      Disfruta de unos resultados rápidos y profesionales con el secador serie 7000 de Philips. La tecnología ThermoShield Advanced detecta y controla de forma activa la temperatura del aire del secador para proteger el cabello de los daños por calor*********.

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      Hair Dryer
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      Hair Dryer

      Serie 7000

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      Un 20 % más rápido*. Más ligero**. Sin daños por calor********.

      con tecnología ThermoShield Advanced

      • ThermoShield Advanced
      • Iones de agua, iones minerales, 8 veces más iones
      • Mejora el brillo del cabello un 60 %*********
      • Secado rápido en 4 minutos
      • Seca un 20 %** más rápido que un secador de 2300 W
      ThermoShield Advanced protege el cabello del sobrecalentamiento

      ThermoShield Advanced protege el cabello del sobrecalentamiento

      El sistema de sensor doble lee continuamente la temperatura de la habitación y ajusta activamente la temperatura de secado 24 000 veces por sesión para proteger el cabello del sobrecalentamiento. Disfruta de una temperatura de secado un 25 % más uniforme en cualquier entorno*********.

      Potente flujo de aire para un secado un 30 % más rápido****

      Potente flujo de aire para un secado un 30 % más rápido****

      Nuestras innovadoras aspas de ventilador y el calentador especialmente diseñado trabajan para secar el cabello en tan solo 4 minutos****, como por arte de magia.

      Los iones de agua aportan humedad al cabello

      Los iones de agua aportan humedad al cabello

      Añade humedad para conseguir un cabello suave y saludable. La tecnología de iones de agua genera más de 1000 veces más contenido de agua que sin un ionizador.

      Los iones minerales protegen contra los rayos UV*****

      Los iones minerales protegen contra los rayos UV*****

      Mantén tu cabello suave y versátil. La tecnología de iones minerales protege tu cabello contra daños superficiales que pueden causar los rayos UV*****.

      Sistema de cuidado iónico con 8 veces más iones******

      Sistema de cuidado iónico con 8 veces más iones******

      Los iones intensifican el brillo de tu cabello para conseguir un estilo brillante y sin encrespado. Nuestro potente sistema iónico genera hasta 80 millones de iones en cada sesión de secado******.

      Ahora un 20 % más ligero para un estilismo cómodo**

      Ahora un 20 % más ligero para un estilismo cómodo**

      El diseño ergonómico del secador de pelo es ahora un 20 % más ligero para que resulte elegante y cómodo al mismo tiempo**.

      Modo de frío y calor inteligente para obtener un cabello hasta un 60 % más brillante*

      Modo de frío y calor inteligente para obtener un cabello hasta un 60 % más brillante*

      La función inteligente proporciona un equilibrio entre aire caliente y frío que ayuda a potenciar el brillo del cabello*. La tecnología detecta la temperatura del entorno para proporcionar una comodidad de secado ideal durante todo el año.

      Calor y velocidad del ventilador ajustables para cualquier pelo y estilo

      Calor y velocidad del ventilador ajustables para cualquier pelo y estilo

      Toma el control de tu estilo con 4 posiciones de calor y 2 de ventilador en el intuitivo panel LED. Usa el botón de aire frío para producir una ráfaga intensa y moldear tu peinado con una función profesional imprescindible para conseguir un peinado experto.

      22 % menos consumo de energía para un moldeado eficiente********

      22 % menos consumo de energía para un moldeado eficiente********

      El secador de pelo utiliza un 22 % menos de energía y proporciona resultados profesionales de secado y moldeado********.

      Seca el cabello un 20 % más rápido que un secador de pelo de 2300 W*

      Seca el cabello un 20 % más rápido que un secador de pelo de 2300 W*

      El sistema de secado más eficiente mejora el flujo de aire, la presión de aire y la transferencia de calor para hacer el secador es más compacto y ligero*. Este secador de 1800 W supera a un modelo de 2300 W de Philips.

      La boquilla magnética para moldear se acopla sin esfuerzo

      La boquilla magnética para moldear se acopla sin esfuerzo

      Dirige el aire caliente adonde lo necesites. La boquilla estrecha para moldear se acopla magnéticamente y encaja perfectamente en su sitio para retoques y detalles rápidos.

      Difusor de volumen con boquilla magnética

      Difusor de volumen con boquilla magnética

      Moldea tu cabello rizado sin esfuerzo con nuestro exclusivo difusor. Disfruta de un uso sin estrés con nuestro intuitivo accesorio magnético.

      Especificaciones técnicas

      • Accesorios

        Boquilla
        11 m
        Difusor magnético

      • Especificaciones técnicas

        Vataje
        1800 W
        Tensión
        220-240 V
        Motor
        CC
        Longitud de cable
        1,8 m
        Alimentación en modo apagado
        < 0,3 W

      • Características:

        Gancho para guardar
        Posiciones de calor y velocidad
        8

      • Servicios

        Garantía mundial de 2 años

      • Tecnologías para el cuidado del pelo

        Tecnología de iones
        • 8 veces más iones
        • Iones de agua
        • Iones minerales

      Badge-D2C

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      • En comparación con el secador Philips S5000 de 2300 W
      • * en comparación con el MoistureProtect HP8280 de Philips
      • * * Basado en un tiempo de secado medio de 4 minutos
      • * * * Basado en pelo caucásico de longitud media (40 cm) en un entorno del laboratorio, en las posiciones más altas de velocidad y calor. El resultado real puede variar.
      • * * * * Cuidado iónico mineral tras 6 meses de exposición a rayos UV
      • * * * * * Frente al HP8232/20 en el ajuste máximo
      • * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 en el ajuste más alto
      • * * * * * * * Ajuste de Thermoshield Advance
      • * * * * * * * * Al utilizar el modo de frío y calor en comparación con el cabello seco natural. Probado en un instituto de pruebas de terceros ubicado en EE. UU.

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