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BHD713/10
Un 20 % más rápido*. Más ligero**. Sin daños por calor********.
Disfruta de unos resultados rápidos y profesionales con el secador serie 7000 de Philips. La tecnología ThermoShield Advanced detecta y controla de forma activa la temperatura del aire del secador para proteger el cabello de los daños por calor*********.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Serie 7000
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El sistema de sensor doble lee continuamente la temperatura de la habitación y ajusta activamente la temperatura de secado 24 000 veces por sesión para proteger el cabello del sobrecalentamiento. Disfruta de una temperatura de secado un 25 % más uniforme en cualquier entorno*********.
Nuestras innovadoras aspas de ventilador y el calentador especialmente diseñado trabajan para secar el cabello en tan solo 4 minutos****, como por arte de magia.
Añade humedad para conseguir un cabello suave y saludable. La tecnología de iones de agua genera más de 1000 veces más contenido de agua que sin un ionizador.
Mantén tu cabello suave y versátil. La tecnología de iones minerales protege tu cabello contra daños superficiales que pueden causar los rayos UV*****.
Los iones intensifican el brillo de tu cabello para conseguir un estilo brillante y sin encrespado. Nuestro potente sistema iónico genera hasta 80 millones de iones en cada sesión de secado******.
El diseño ergonómico del secador de pelo es ahora un 20 % más ligero para que resulte elegante y cómodo al mismo tiempo**.
La función inteligente proporciona un equilibrio entre aire caliente y frío que ayuda a potenciar el brillo del cabello*. La tecnología detecta la temperatura del entorno para proporcionar una comodidad de secado ideal durante todo el año.
Toma el control de tu estilo con 4 posiciones de calor y 2 de ventilador en el intuitivo panel LED. Usa el botón de aire frío para producir una ráfaga intensa y moldear tu peinado con una función profesional imprescindible para conseguir un peinado experto.
El secador de pelo utiliza un 22 % menos de energía y proporciona resultados profesionales de secado y moldeado********.
El sistema de secado más eficiente mejora el flujo de aire, la presión de aire y la transferencia de calor para hacer el secador es más compacto y ligero*. Este secador de 1800 W supera a un modelo de 2300 W de Philips.
Dirige el aire caliente adonde lo necesites. La boquilla estrecha para moldear se acopla magnéticamente y encaja perfectamente en su sitio para retoques y detalles rápidos.
Moldea tu cabello rizado sin esfuerzo con nuestro exclusivo difusor. Disfruta de un uso sin estrés con nuestro intuitivo accesorio magnético.
Accesorios
Especificaciones técnicas
Características:
Servicios
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