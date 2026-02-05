Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Todas las series
Epilator Series 9000 Depiladora sin cable Wet & Dry
Asistencia
BRE719/00
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (6)
¿Cómo se usa el accesorio ProGuide?
¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?
¿Puedo exfoliarme la piel antes de eliminar el vello?
¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Cómo cargo mi depiladora de Philips?
Lady Shaver Series 8000Cable USB
Cable USB
SatinShave AdvancedLámina de afeitado
Adaptador de pared USB HQ87
Mi batidora de Philips no funciona
Mi depiladora de Philips no se carga
La depiladora Philips no elimina el vello correctamente
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.