Si sigues las instrucciones de la APP de IPL , es muy efectiva . Merece la pena seguir el tratamiento inicial respetando las sesiones ,aunque cueste un poco de tiempo , porque después te liberas del problema . Unos retoques y ya está . Acabo de finalizar el tratamiento inicial con tres sesiones iniciales cada quince días durante dos meses . ( cuatro tratamientos ) ( Soy un hombre con pelo fuerte ) . ¡ Increible ! ...Ha desaparecido casi todo el ¿ Vello ?... no ¡ Pelo fuerte !, . Practico mucho deporte y me gusta tener buen aspecto ... ¡ No penséis equivocadamente ! ... Lo recomiendo a todas las personas que les guste tener buen aspecto ... Y no puedan destinar un presupuesto elevado para ir a que se lo hagan en un centro ... ( Es más cómodo ) En casa , tienes que tomártelo muy en serio , porque con un cabezal tan pequeño , para cubrir todo el cuerpo ... ¡ Son muchísimas pulsaciones ! ... En resumen , Efectivo y de calidad . Al registrarte después de la compra en PHILIPS , te amplían la garantía a cinco años .