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Sensor SmartSkin
4 accesorios inteligentes: cuero, cara, zona del bikini y axilas
Aplicación Lumea IPL
Uso con y sin cable
Para empezar, sesiones cada dos semanas (la mitad de tratamientos que otras marcas), seguido de un retoque una vez al mes: eso es todo. Depilar ambas piernas solo requiere 8,5 minutos.
Lumea serie 9000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.
Philips Lumea está diseñada para resultar cómoda y fácil de usar. Utiliza el dispositivo con el cable para tratar rápido zonas del cuerpo más amplias, como las piernas, o de forma inalámbrica con la batería para tratar con precisión las zonas del cuerpo de difícil acceso.
4.2
de 4
2814
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Mădă74
11/07/2026
España
Comprador verificado
Es una maravilla…Quin descanso…
Me encanta…funciona de verdad…es facil de usar, recomand-o sin duda…
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-11
Clotis13
04/07/2026
España
Comprador verificado
Muy recomendable
Cumple con lo que promete, luego de la tercer sesión empiezas a notar la disminución del pelo, y luego de la cuarta ya solo en zonas aisladas. Es fácil de usar, lo haces en casa a tu tiempo y tienes la IA que te ayuda con el proceso.
Ventajas
Cumple con lo que promete, estoy fácil, cómodo
Contras
Diseño de la ventana de luz, no funciona en todas las zonas ni en todas las pieles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-04
19/06/2026
España
Comprador verificado
Es una pasada , mejor depilación y lo suave que pi
Siempre me ha gustado la marca de philips y son geniales, y trato que hija también los use
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-12
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-12
Después de 3 sesiones. Reducción del vello media después de 18 meses: 86 % en medias piernas, 70 % en la línea del bikini y 67 % en las axilas
Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips