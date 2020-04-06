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Descatalogado

altavoz portátil inalámbrico

BT150B/00

2

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Color Azul
Color Azul
Negro
Negro

Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.

En cualquier lugar y momento. Este altavoz Bluetooth resistente al agua ofrece bajos potentes en un formato pequeño y un sonido sorprendentemente intenso. Disfruta de ocho horas de reproducción y entrada de audio. Desde la piscina hasta la ducha, vive tu fiesta.

Ver todos los beneficios

Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.

  • Bluetooth

  • Negra

Resistente al agua a 1 m durante un máximo de 30 minutos. Clasificación IPX7

En la piscina, junto al lago o en la ducha. Este altavoz con clasificación IPX7 resistente al agua flota y soporta la inmersión a profundidades de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos.

8 horas de reproducción. Carga a través de USB. Cable micro USB incluido

La batería te permite 8 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en aproximadamente 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.

Botones en el altavoz para reproducir y volumen/omitir pistas

Controla la música con los botones del lateral del altavoz. Pulsa para reproducir y pulsa dos veces los botones para subir/bajar el volumen para omitir pistas. La rejilla de altavoz tiene luces LED que brillan en azul fijo o parpadean en colores aleatorios.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
4
3
1

06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT150W altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT150W altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-06

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