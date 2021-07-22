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  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
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  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente
  • Barba de 3 días fácilmente

Descatalogado

Beardtrimmer series 3000Barbero

BT3216/14

4.4
| (606) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Barba de 3 días fácilmente
Este recortador con el innovador sistema Lift & Trim eleva y captura más pelos que crecen pegados para ofrecer unos resultados de corte eficaces y uniformes. Así te permite conseguir esa barba de 3 días, una barba corta o una barba larga perfecta.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

El sistema Lift & Trim corta un 30 % más rápido*

Barba de 3 días fácilmente

  • Posiciones con 0,5 mm de precisión

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Sistema Lift & Trim

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

Perfecto para la barba de varios días, el barbero de Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine-guía que levanta y guía los vellos al nivel de las cuchillas para obtener un corte uniforme.

Consigue un corte perfecto pero seguro

Consigue un corte perfecto pero seguro

Las cuchillas autoafilables de acero del barbero Philips 3000 mantienen su afilado y un rendimiento como el primer día para ofrecer un recorte perfecto y protector en todo momento.

Cuchillas respetuosas con la piel para una mayor suavidad

Cuchillas respetuosas con la piel para una mayor suavidad

Las cuchillas, que se han diseñado para evitar los arañazos y la irritación, cuentan con puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.4

de 4

606

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

22/07/2021

España

España

Comprador verificado

Producto impresionante

Por su relación calidad precio recomiendo este producto, funciona perfectamente, la batería dura bastante, tiene para barba con diferentes niveles, es resistente y duradero ya lo tengo un año.

Ventajas

Relación calidad precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Corte preciso y cómodo

[Employee of philipsglobal] El producto me parece fantástico porque es preciso a la hora de cortar, se ajusta el largo del peine de manera muy fácil y muy segura. La duración de la batería es alta y no se descarga de no utilizarlo Tiene un diseño muy atractivo y cómodo para cogerlo y utilizarlo. El único inconveniente es que los pelos se quedan pegados por el cuerpo del barbero y hay que coger un cepillo para poder quitarlos y dejarlo limpio. Por lo demás es genial

Ventajas

precisión y comodidad

Contras

limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

19/03/2020

España

España

Comprador verificado

Cumple con su función

Es perfecto para dejarse alturas de barba y pelo entre uni y 5 mm.

Ventajas

Funcionalidad

Contras

Cabezal demasiado grande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. El sistema Lift & Trim corta un 30 % más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips