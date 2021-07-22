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Descatalogado
Posiciones con 0,5 mm de precisión
Cuchillas con revestimiento de titanio
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Sistema Lift & Trim
Perfecto para la barba de varios días, el barbero de Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine-guía que levanta y guía los vellos al nivel de las cuchillas para obtener un corte uniforme.
Diseñadas para mantenerse tan afiladas y eficaces como el primer día, las cuchillas autoafilables de acero con revestimiento de titanio ofrecen un recorte seguro en todo momento.
Este barbero utiliza la tecnología DuraPower para reducir la fricción de las cuchillas, conservar el motor y alargar la duración de batería cuatro veces más.
4.4
de 4
606
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
22/07/2021
España
Comprador verificado
Producto impresionante
Por su relación calidad precio recomiendo este producto, funciona perfectamente, la batería dura bastante, tiene para barba con diferentes niveles, es resistente y duradero ya lo tengo un año.
Ventajas
Relación calidad precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero
Luis G
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Corte preciso y cómodo
[Employee of philipsglobal] El producto me parece fantástico porque es preciso a la hora de cortar, se ajusta el largo del peine de manera muy fácil y muy segura. La duración de la batería es alta y no se descarga de no utilizarlo Tiene un diseño muy atractivo y cómodo para cogerlo y utilizarlo. El único inconveniente es que los pelos se quedan pegados por el cuerpo del barbero y hay que coger un cepillo para poder quitarlos y dejarlo limpio. Por lo demás es genial
Ventajas
precisión y comodidad
Contras
limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
ZZZZZZZ
19/03/2020
España
Comprador verificado
Cumple con su función
Es perfecto para dejarse alturas de barba y pelo entre uni y 5 mm.
Ventajas
Funcionalidad
Contras
Cabezal demasiado grande
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
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