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Todas las series

  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
  • Corte rápido y preciso para facilitar el estilo

Descatalogado

Beardtrimmer series 3000Barbero

BT3222/14

4.4
| (606) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Corte rápido y preciso para facilitar el estilo
Este recortador con el innovador sistema Lift & Trim eleva y captura una mayor cantidad de los pelos que crecen pegados para ofrecer unos resultados de corte eficaces y uniformes. Así, te permite conseguir esa barba de 3 días, una barba corta o una barba larga perfecta.
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Cuchillas autoafilables de titanio

Corte rápido y preciso para facilitar el estilo

  • Posiciones con 0,5 mm de precisión

  • Cuchillas con revestimiento de titanio

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Sistema Lift & Trim

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

Perfecto para la barba de varios días, el barbero de Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine-guía que levanta y guía los vellos al nivel de las cuchillas para obtener un corte uniforme.

Cuchillas muy afiladas para un resultado más limpio

Cuchillas muy afiladas para un resultado más limpio

Diseñadas para mantenerse tan afiladas y eficaces como el primer día, las cuchillas autoafilables de acero con revestimiento de titanio ofrecen un recorte seguro en todo momento.

Batería más duradera

Batería más duradera

Este barbero utiliza la tecnología DuraPower para reducir la fricción de las cuchillas, conservar el motor y alargar la duración de batería cuatro veces más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 4

606

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

22/07/2021

España

España

Comprador verificado

Producto impresionante

Por su relación calidad precio recomiendo este producto, funciona perfectamente, la batería dura bastante, tiene para barba con diferentes niveles, es resistente y duradero ya lo tengo un año.

Ventajas

Relación calidad precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Corte preciso y cómodo

[Employee of philipsglobal] El producto me parece fantástico porque es preciso a la hora de cortar, se ajusta el largo del peine de manera muy fácil y muy segura. La duración de la batería es alta y no se descarga de no utilizarlo Tiene un diseño muy atractivo y cómodo para cogerlo y utilizarlo. El único inconveniente es que los pelos se quedan pegados por el cuerpo del barbero y hay que coger un cepillo para poder quitarlos y dejarlo limpio. Por lo demás es genial

Ventajas

precisión y comodidad

Contras

limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

19/03/2020

España

España

Comprador verificado

Cumple con su función

Es perfecto para dejarse alturas de barba y pelo entre uni y 5 mm.

Ventajas

Funcionalidad

Contras

Cabezal demasiado grande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

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