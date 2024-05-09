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  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
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  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
  • Precisión de acero definitiva para una barba perfecta

Beard trimmer 9000 PrestigeBarbero

BT9810/15

4.4
| (399) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Precisión de acero definitiva para una barba perfecta
El modelo Philips BT9000 Prestige ofrece una precisión sin igual gracias al peine-guía de metal integrado, que proporciona unos resultados de corte uniformes independientemente de la presión aplicada.
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El mejor de Philips

Precisión de acero definitiva para una barba perfecta

  • Tecnología SteelPrecision

  • Sensor PowerAdapt

  • Indicador de batería de 3 niveles

Máxima precisión y resultados uniformes

Máxima precisión y resultados uniformes

El barbero Philips Prestige 9000 incorpora la nueva tecnología SteelPrecision, que consta de un peine-guía metálico integrado y una resistente unidad de corte. Este sistema no se dobla como un peine de plástico, independientemente de la presión, para garantizar los resultados de corte más uniformes y precisos*.

Se desliza sobre la piel para conseguir un corte suave

Se desliza sobre la piel para conseguir un corte suave

Disfruta del recorte más uniforme. Este barbero para hombre sigue siempre los contornos de la cara, con un revestimiento antifricción que permite deslizarlo cómodamente y sin esfuerzo sobre la piel.

Las cuchillas metálicas afiladas cortan con precisión y sin tirones

Las cuchillas metálicas afiladas cortan con precisión y sin tirones

Nuestras cuchillas totalmente metálicas permanecen afiladas de por vida. Y gracias a la geometría especial de las cuchillas, el barbero Prestige 9000 corta incluso el pelo más grueso sin tirones.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.4

de 4

399

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

09/05/2024

España

España

Comprador verificado

Una calidad bárbara

Robusto, duradera y cómoda en su corte. Un pelín cara.

Ventajas

Elegante y práctico, solo un accesorio, para que más.....idea perfecta.

Contras

Un pelín cara.

Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero

Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero

18/03/2024

España

España

Comprador verificado

Fácil y preco

Su uso me ha parecido más sencillo de lo que esperaba. Es muy precisa y nada complicada de usar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero

21/11/2023

España

España

Perfecta

Se la.ge regalado a mi marido y está encantado, se puede arreglar la barba y perilla rápido y bien. Tiene varios niveles de precisión, se adapta a la cara perfectamente con el sensor PowerAdapt, tiene 3 niveles de batería y es muy duradera, tiene un peine integrado es de metal por lo que no se dobla, se desliza y recorta desde 0,4mm a 5mm. Es resistente al agua que es lo que más le ha gustado y se puede utilizar con o sin cable. Es la mejor recortadora que ha utilizado.

Ventajas

Batería, resistente al agua, buen material

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Basado en una prueba de uniformidad objetiva con imágenes de primer plano en su categoría de precios, realizada por una agencia externa