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Tecnología SteelPrecision
Sensor PowerAdapt
Indicador de batería de 3 niveles
El barbero Philips Prestige 9000 incorpora la nueva tecnología SteelPrecision, que consta de un peine-guía metálico integrado y una resistente unidad de corte. Este sistema no se dobla como un peine de plástico, independientemente de la presión, para garantizar los resultados de corte más uniformes y precisos*.
Disfruta del recorte más uniforme. Este barbero para hombre sigue siempre los contornos de la cara, con un revestimiento antifricción que permite deslizarlo cómodamente y sin esfuerzo sobre la piel.
Nuestras cuchillas totalmente metálicas permanecen afiladas de por vida. Y gracias a la geometría especial de las cuchillas, el barbero Prestige 9000 corta incluso el pelo más grueso sin tirones.
4.4
de 4
399
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Ivan1973
09/05/2024
España
Comprador verificado
Una calidad bárbara
Robusto, duradera y cómoda en su corte. Un pelín cara.
Ventajas
Elegante y práctico, solo un accesorio, para que más.....idea perfecta.
Contras
Un pelín cara.
Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero
Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero
Tonilunatch
18/03/2024
España
Comprador verificado
Fácil y preco
Su uso me ha parecido más sencillo de lo que esperaba. Es muy precisa y nada complicada de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero
Antonio S
21/11/2023
España
Parte de la promoción
Perfecta
Se la.ge regalado a mi marido y está encantado, se puede arreglar la barba y perilla rápido y bien. Tiene varios niveles de precisión, se adapta a la cara perfectamente con el sensor PowerAdapt, tiene 3 niveles de batería y es muy duradera, tiene un peine integrado es de metal por lo que no se dobla, se desliza y recorta desde 0,4mm a 5mm. Es resistente al agua que es lo que más le ha gustado y se puede utilizar con o sin cable. Es la mejor recortadora que ha utilizado.
Ventajas
Batería, resistente al agua, buen material
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Basado en una prueba de uniformidad objetiva con imágenes de primer plano en su categoría de precios, realizada por una agencia externa