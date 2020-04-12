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Descatalogado

Microcadena

BTM1360/12

3.1

| (15) Reseñas

Potencia para tus canciones

Escucha la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/RW en esta microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex y la potencia de salida máxima de 30 W ofrecen unos graves atronadores y un sonido envolvente.

Ver todos los beneficios

Potencia para tus canciones

  • Bluetooth®

  • Puerto USB para carga

Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

15

Reseñas

12/04/2020

España

España

Muy buen diseño y muy bueno el sonido

Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%

Ventajas

El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad

Contras

En contra no tengo nada ya que es muy buen producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena

Fecha de uso 2018-04-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena

Fecha de uso 2018-04-12

25/11/2017

España

España

Totalmente satisfecho

Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena

16/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good value

Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while

Esta reseña se realizó para BTM1360 Micro music system

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