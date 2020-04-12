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Descatalogado
BTM1360/12
Potencia para tus canciones
Escucha la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/RW en esta microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex y la potencia de salida máxima de 30 W ofrecen unos graves atronadores y un sonido envolvente.
Bluetooth®
Puerto USB para carga
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
3.1
de 4
15
Reseñas
Erik11
12/04/2020
España
Muy buen diseño y muy bueno el sonido
Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%
Ventajas
El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad
Contras
En contra no tengo nada ya que es muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena
Fecha de uso 2018-04-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena
Fecha de uso 2018-04-12
josué
25/11/2017
España
Totalmente satisfecho
Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
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Conflict24
16/09/2017
United Kingdom
Good value
Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while
Esta reseña se realizó para BTM1360 Micro music system
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