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Descatalogado
Potencia para tus canciones
Escucha toda la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/W en una microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves impactantes y la potencia de salida máxima de 70 W te trae un sonido atronador.
Bluetooth®
Puerto USB para carga
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.
4.1
de 4
8
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Dojan
24/12/2017
Deutschland
Für unsere Bedürfnisse optimal
Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2360 Mini Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2360 Mini Stereoanlage
Totti1968a
03/07/2016
Deutschland
Comprador verificado
Klein aber oho!
Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2360 Mini Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
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rexabe
26/01/2016
België
Product dat voldoet aan de verwachting
Klank boxen goed uitgebalanceerd Usb en bluetooth ok . Kortom verrast van product. Het enige jammer is de plastic look van de frontkant box .Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak ;-)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2360 Micromuzieksysteem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2360 Micromuzieksysteem