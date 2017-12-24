ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera

Descatalogado

Microcadena

BTM2360/12

4.1

| (8) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Potencia para tus canciones

Escucha toda la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/W en una microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves impactantes y la potencia de salida máxima de 70 W te trae un sonido atronador.

Ver todos los beneficios

Potencia para tus canciones

  • Bluetooth®

  • Puerto USB para carga

Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Potencia de salida máxima de 70 W RMS

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

8

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

1

24/12/2017

Deutschland

Deutschland

Für unsere Bedürfnisse optimal

Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Mini Stereoanlage

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Mini Stereoanlage

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Klein aber oho!

Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Mini Stereoanlage

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Mini Stereoanlage

26/01/2016

België

België

Product dat voldoet aan de verwachting

Klank boxen goed uitgebalanceerd Usb en bluetooth ok . Kortom verrast van product. Het enige jammer is de plastic look van de frontkant box .Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak ;-)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Micromuzieksysteem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2360 Micromuzieksysteem

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.