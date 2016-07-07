Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
BTM3160/12
Sonido potente y rico
Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incluye USB directo y entrada de audio. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, te permite disfrutar de la música sin complicaciones.
Bluetooth®
El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.
3.3
de 4
12
Reseñas
Gone34
07/07/2016
France
Comprador verificado
Excelente qualité du son
Facile d'utilisation, cette mini-chaîne possède une excellente qualité du son. La liaison Bluetooth avec un smartphone ou un MP3 est un plus
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM3160 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM3160 Microchaîne
fralo
26/11/2015
Deutschland
Sehr gutaussehendes Produkt
Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM3160 Mini Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM3160 Mini Stereoanlage
Daniel36
08/09/2015
Deutschland
Wow Efekt!
Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM3160 Mini Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM3160 Mini Stereoanlage