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Descatalogado

Microcadena

BTM3160/12

3.3

| (12) Reseñas

Sonido potente y rico

Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incluye USB directo y entrada de audio. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, te permite disfrutar de la música sin complicaciones.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido potente y rico

  • Bluetooth®

Control digital del sonido

El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

12

Reseñas

2

07/07/2016

France

France

Comprador verificado

Excelente qualité du son

Facile d'utilisation, cette mini-chaîne possède une excellente qualité du son. La liaison Bluetooth avec un smartphone ou un MP3 est un plus

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM3160 Microchaîne

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Esta reseña se realizó para BTM3160 Microchaîne

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gutaussehendes Produkt

Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM3160 Mini Stereoanlage

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM3160 Mini Stereoanlage

08/09/2015

Deutschland

Deutschland

Wow Efekt!

Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM3160 Mini Stereoanlage

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