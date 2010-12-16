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Capturá y compartí los buenos momentos en alta definición
Con la cámara de video de bolsillo de Philips podés grabar videos con sólo presionar un botón, para revivir los mejores momentos en alta definición y compartirlos a través de Internet o en el televisor. El conector USB integrado te permite conectar la cámara de video a tu PC o Mac sin complicaciones.
Graba vídeos en alta definición (720p) y disfrútalos en la misma calidad que las emisiones televisivas de alta definición. “720” se refiere a la resolución en pantalla, el número de líneas horizontales presentes. “p” es la inicial de “progressive scan” (escaneo progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 720p es una calidad de vídeo superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales corrientes. Además, la videocámara Philips usa el mismo formato que los reproductores y discos Blu-ray Disc: H.264. Este formato de gran sofisticación te ofrece una calidad de imagen de alta definición soberbia para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.
No vuelvas a perderte otro momento maravilloso. Con la capacidad de encendido rápido de la videocámara Philips puedes ponerte a grabar prácticamente al instante. Gracias a funciones avanzadas como la rápida velocidad del procesador y un procesamiento de señal delicado, sólo se tarda dos segundos en encenderla. Los botones se diseñaron pensando en la facilidad de uso, por lo que basta con pulsar uno para empezar a filmar en alta definición. Con la videocámara Philips siempre estarás listo para grabar los acontecimientos más sorprendentes sin perder un segundo.
Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
4.1
de 4
17
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
KAZALLA
16/12/2010
España
FANTASTICA
ESTA CAMARA A PARTE DE SU ESPECIAL DISEÑO ES FANTASTICA POR SU FACIL MANEJO Y SU APLITUD DE PANTALLA.....DE RESOLUCION ANDA UN POCO JUSTA,PERO LA SUPLE CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN CON POCA ILUMINACION.....PESO ADECUADO A UN PRODUTO DE ESTAS CARACTERISTICAS.........NO NECESITA CABLES PARA DESCARGAR TODO A TU ORDENADOR AUNQUE SI ES NECESARIO UNO(HDMI) PARA VISIONARLAS EN TU TV......BUENA DURACION DE LA BATERIA Y MENUS FACILES DE ENTENDER.....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100GY HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100GY HD camcorder
mariaruiz
04/12/2010
España
El regalo de estas Navidades
He recibido hace unos días esta cámara y mi impresión general no puede ser mejor: buen diseño, muy intuitiva en su manejo, fácil de llevar a todas partes (cabe en cualquier bolsillo) y, lo que es más importante, muy fácil de usar y con estupendos resultados. Recibí la cámara perfectamente empaquetada y protegida, y un rato después ya estaba haciendo mis primeras fotos y vídeos sin necesidad de ver las instrucciones. En suma, una magnífica relación calidad-precio y un regalo para estas Navidades que quien lo reciba no olvidará :-)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100GY HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100GY HD camcorder
JOY1
11/01/2011
United Kingdom
SO easy to use!
I got this camcorder a few weeks ago and it sat in the corner of the room as I am COMPLETELY scared of new technology and thought it would take hours to set up. When I finally braved unwrapping it today my first thought was I couldn't believe how compact it is. There would be no problem taking this to a gig, wedding or on holiday - gone are the days of lugging round a huge camcorder on a big shoulder strap! Then I worried about whether it would be fragile - but no, the tabs that protect all the slots are attached to a small elastic rather than plastic hinge so that they are robust. I couldn't beileve how amazingly easy it is to set up and use!! WHY hadn't I just done it straightaway?! The instructions are pictorial and it took me less than a minute to get the card in the slot, set the time and date and get filming! Sound quality is great, it picks up on everything. Then when I came to upload my video I had a moment of stress - they hadn't included a USB cable..! But no - it's included in the camcorder itself, flips out from the bottom, plugs into the computer and off you go! Only took me a few seconds to upload and watch my videos and it charges up the battery at the same time. AND it comes with all the cables and simple pictorial instructions on how to watch on tv. Seriously impressed! What a fantastic product from Philips. So glad someone has finally managed to make something that's user-friendly but does the job as well!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100GY HD camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM100GY HD camcorder