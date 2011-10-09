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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM100PK/00

4.3

| (16) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

Captura y comparte grandes momentos en alta definición

La videocámara de tamaño bolsillo de Philips captura vídeos con sólo tocar un botón. Libera momentos mágicos en HD compartiéndolos en el televisor o en línea. Un conector USB integrado conecta la videocámara al PC o Mac, sin lío de cables.

Ver todos los beneficios

de forma instantánea y sin esfuerzo

Captura y comparte grandes momentos en alta definición

Graba vídeos en alta definición de gran claridad (720p)

Graba vídeos en alta definición de gran claridad (720p)

Graba vídeos en alta definición (720p) y disfrútalos en la misma calidad que las emisiones televisivas de alta definición. “720” se refiere a la resolución en pantalla, el número de líneas horizontales presentes. “p” es la inicial de “progressive scan” (escaneo progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 720p es una calidad de vídeo superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales corrientes. Además, la videocámara Philips usa el mismo formato que los reproductores y discos Blu-ray Disc: H.264. Este formato de gran sofisticación te ofrece una calidad de imagen de alta definición soberbia para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.

Funcionamiento de un solo toque para capturar de forma instantánea los buenos recuerdos

Funcionamiento de un solo toque para capturar de forma instantánea los buenos recuerdos

No vuelvas a perderte otro momento maravilloso. Con la capacidad de encendido rápido de la videocámara Philips puedes ponerte a grabar prácticamente al instante. Gracias a funciones avanzadas como la rápida velocidad del procesador y un procesamiento de señal delicado, sólo se tarda dos segundos en encenderla. Los botones se diseñaron pensando en la facilidad de uso, por lo que basta con pulsar uno para empezar a filmar en alta definición. Con la videocámara Philips siempre estarás listo para grabar los acontecimientos más sorprendentes sin perder un segundo.

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 4

16

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Handige HD camera snel klaar voor gebruik en relatief goede opnames

Direct na ontvangst meteen gebruiksklaar. Simpel aanzetten kiezen voor foto of video en aan de slag. Bewegende objecten, spelende kinderen zijn goed vast te leggen. Bij weergave op TV of PC wordt je aangenaam verrast door de goede kwaliteit. Het is echt HD. Opnames bij vel zonlicht zijn lastig wanneer er lichte objecten of witte kleding samen met donkere vlakken aanwezig zijn. Het meegeleverd geheugen is snel vol. 32 minuten zijn zo voorbij. Echter dit kan worden uitgebreid tot vele uren video genot. Prima apparaatje, is de aanschafprijs meer dan waard.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM100PK HD-camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM100PK HD-camcorder

09/10/2011

Nederland

Nederland

Fantastisch

Lekker klein, maar hele mooie foto's en filmpjes kan je er mee maken. Fijn is dat je zelf de grote van de kaart kan bepalen, dus groter meer foto's en film. Klein puntje van aandacht, de microfoon is wat zacht van geluid.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM100PK HD-camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM100PK HD-camcorder

30/08/2011

Deutschland

Deutschland

Ein guter Kauf

Der Kauf war spontan die kamera ist leicht in der Handhabung macht gute Bilder und erklärt sich von selbst.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM100PK HD camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM100PK HD camcorder

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