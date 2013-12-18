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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM102BL/00

3.4

| (16) Reseñas

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

La videocámara ESee CAM102 te permite guardar tus recuerdos con gran nitidez, gracias a la grabación Full HD. Graba vídeos con sólo tocar un botón y compártelos de forma instantánea en el televisor y online. Conecta dispositivos sin complicaciones gracias a la toma USB integrada.

Ver todos los beneficios

Revive tus recuerdos en HD

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Batería de mayor duración que te permite grabar más

Software de edición de vídeos para personalizar tus vídeos

Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB, 16 horas de vídeos en HD

Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB, 16 horas de vídeos en HD

Gracias a la ranura para tarjetas micro SD de la videocámara Philips, podrás grabar todo lo que quieras. Compactas pero grandes en cuanto a capacidad, las tarjetas micro SD guardan con seguridad todos tus vídeos y tus fotos. Su tamaño diminuto también facilita enormemente la tarea de llevar unas cuantas contigo. La ranura de tarjetas de la videocámara acepta todas las tarjetas universales micro SD, por lo que podrás ampliar la memoria hasta 32 GB, o lo que es lo mismo, hasta 16 horas de vídeo en alta definición. ¡Graba sin miedo!

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Opiniones

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3.4

de 4

16

Reseñas

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL HD-camcorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL HD-camcorder

14/09/2012

España

España

Tremendamente práctico y fácil de usar

Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

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