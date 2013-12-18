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Descatalogado
CAM102BL/00
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
La videocámara ESee CAM102 te permite guardar tus recuerdos con gran nitidez, gracias a la grabación Full HD. Graba vídeos con sólo tocar un botón y compártelos de forma instantánea en el televisor y online. Conecta dispositivos sin complicaciones gracias a la toma USB integrada.
Gracias a la ranura para tarjetas micro SD de la videocámara Philips, podrás grabar todo lo que quieras. Compactas pero grandes en cuanto a capacidad, las tarjetas micro SD guardan con seguridad todos tus vídeos y tus fotos. Su tamaño diminuto también facilita enormemente la tarea de llevar unas cuantas contigo. La ranura de tarjetas de la videocámara acepta todas las tarjetas universales micro SD, por lo que podrás ampliar la memoria hasta 32 GB, o lo que es lo mismo, hasta 16 horas de vídeo en alta definición. ¡Graba sin miedo!
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3.4
de 4
16
Reseñas
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL HD-camcorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL HD-camcorder
gabi7
14/09/2012
España
Tremendamente práctico y fácil de usar
Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición