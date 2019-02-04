Datos de eficiencia energética
Datos de eficiencia energética
Obtén más información en el documento de la sección Manuales y documentación de nuestra página de asistencia.
Más información
Este producto ya no está disponible
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis Tus necesidades cubiertas en un sola compra Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:
Datos de eficiencia energética Para adaptadores Philips HF12. Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.
Mostrar todas las funciones Mostrar menos funciones
Mostrar todo de caract. del producto Mostrar menos de caract. del producto
Mostrar todo de Especificaciones técnicas Mostrar menos de Especificaciones técnicas
Productos vistos recientemente
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.