Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
CP1975/01
Masajeador de cuero cabelludo de recambio
El accesorio del masajeador de cuero cabelludo con púas suaves estimula el cuero cabelludo mediante la vibración y un calor agradable, lo que ayuda a secar el pelo y a masajear el cuero cabelludo al mismo tiempo.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Piezas de repuesto
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.