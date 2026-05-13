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    • Un cable USB para cargar el dispositivo Un cable USB para cargar el dispositivo Un cable USB para cargar el dispositivo

      Natural Care HandsfreeWearable Cable USB

      CP2416/01

      Un cable USB para cargar el dispositivo

      Un cable USB para cargar de forma efectiva un extractor manos libres. Solo es compatible con el extractor de leche eléctrico manos libres de Philips Avent. Utilice una fuente de alimentación con un puerto USB-C de al menos 5 W (5 V - 1 A).

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      • Blanco
      • Extractores de leche eléctricos individuales y dobles
      • Compatible solo con dispositivos cargados por USB
      • Longitud del cable: 1 metro
      • Extremo tipo USB-C

      Especificaciones técnicas

      • Aptos para los tipos de producto

        Pieza reemplazable
        • SCD596, SCD598, SCF492, SCF493, SCF494
        • SCF495, SCF593, SCF594, SCF595, SCF596
        • SCF597, SCF598
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