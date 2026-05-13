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CP2416/01
Un cable USB para cargar el dispositivo
Un cable USB para cargar de forma efectiva un extractor manos libres. Solo es compatible con el extractor de leche eléctrico manos libres de Philips Avent. Utilice una fuente de alimentación con un puerto USB-C de al menos 5 W (5 V - 1 A).Más información
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