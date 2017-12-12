ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal

Descatalogado

Altavoces para cine en casa Zenit

CSS5530B/12

4.2

| (15) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

Disfruta de una experiencia zen total

Disfruta de una simplicidad pura con los altavoces para cine Philips Zenit, de un sonido equilibrado y natural y de un diseño con materiales modernos y auténticos. La gestión inteligente de cables y los altavoces posteriores inalámbricos garantizan una experiencia ordenada y sublime.

Ver todos los beneficios

Sin cables ni líos

Disfruta de una experiencia zen total

  • Alt. post. inal. y subw. 5.1 canales

  • Bluetooth® y NFC

  • HDMI 4K-2K

Altavoces posteriores inalámbricos y subwoofer para una configuración sencilla

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Altavoces MTM que permiten reproducir un sonido realmente potente y fiel

La configuración midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM) de todos los altavoces principales y satélite permite reproducir un sonido fiel independientemente de la posición. Podrás disfrutar en todo momento de un sonido Crystal Clear sin distorsiones independientemente dónde estés sentado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

15

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(

Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

29/05/2017

France

France

Bon rapport qualité prix !

Installation simple, design moderne et les performances sont au rendez vous.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit

10/05/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Qualität und Preis-/Leistung stimmen!

Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.