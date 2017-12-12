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Descatalogado
Disfruta de una experiencia zen total
Disfruta de una simplicidad pura con los altavoces para cine Philips Zenit, de un sonido equilibrado y natural y de un diseño con materiales modernos y auténticos. La gestión inteligente de cables y los altavoces posteriores inalámbricos garantizan una experiencia ordenada y sublime.
Alt. post. inal. y subw. 5.1 canales
Bluetooth® y NFC
HDMI 4K-2K
Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.
La configuración midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM) de todos los altavoces principales y satélite permite reproducir un sonido fiel independientemente de la posición. Podrás disfrutar en todo momento de un sonido Crystal Clear sin distorsiones independientemente dónde estés sentado.
4.2
de 4
15
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
FipsDerManager
12/12/2017
Deutschland
Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(
Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
fettus1
29/05/2017
France
Bon rapport qualité prix !
Installation simple, design moderne et les performances sont au rendez vous.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit
MONTY52
10/05/2017
Deutschland
Comprador verificado
Qualität und Preis-/Leistung stimmen!
Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher