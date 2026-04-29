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    • Refrigeración más potente y silenciosa (1) Refrigeración más potente y silenciosa (1) Refrigeración más potente y silenciosa (1)
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      Ventilador de torre serie 5000 Ventilador de torre

      CX5550/01

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Refrigeración más potente y silenciosa (1)

      Disfruta de una potente refrigeración con un mínimo de ruido y consumo energético. Experimenta un flujo de aire refrescante que enfría toda la habitación y crea un ambiente relajante infundiendo la brisa con tus aceites esenciales favoritos.

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      Ventilador de torre serie 5000
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      Ventilador de torre serie 5000

      Ventilador de torre

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      Refrigeración más potente y silenciosa (1)

      40% más silencioso con tecnología SilentWings (1)

      • Potente flujo de aire de 2.370 m³/h
      • Funcionamiento ultrasilencioso
      • Bajo consumo de energía
      • Control remoto
      Potente flujo de aire para un máximo confort

      Potente flujo de aire para un máximo confort

      Este ventilador sin aspas ofrece un potente flujo de aire de 2.370 m³/h para refrescar rápidamente todo tu espacio. Hace circular el aire fresco más lejos y con mayor amplitud (1), con velocidades de aire de hasta 8,1 m/s.

      Brisa ultrasilenciosa, con tecnología SilentWings

      Brisa ultrasilenciosa, con tecnología SilentWings

      Disfruta de una refrigeración un 40% más silenciosa (1), con tan solo 24 dB (2). Con una salida de aire inspirada en la aerodinámica de las alas de avión, este ventilador es perfecto para un sueño reparador, trabajo o relajación total.

      Confort a medida para cada necesidad

      Confort a medida para cada necesidad

      Elige entre 3 modos (Manual, Brisa natural, Sueño avanzado) y 5 niveles de velocidad para una refrigeración personalizada. Desde una suave brisa hasta un potente flujo de aire, disfruta de comodidad sin esfuerzo todo el día.

      Amplia oscilación para refrescar toda la habitación

      Amplia oscilación para refrescar toda la habitación

      Con una oscilación de 80°, este ventilador distribuye el aire a cada rincón de la habitación, para que te sientas fresco sin importar dónde estés.

      Bajo consumo de energía

      Bajo consumo de energía

      Con un máximo de 48W, consume menos energía que una bombilla incandescente tradicional, manteniéndote fresco mientras ahorras en costes energéticos.

      Mantente fresco durante la noche con el modo de reposo silencioso

      Mantente fresco durante la noche con el modo de reposo silencioso

      El modo Sueño avanzado reduce gradualmente la velocidad del flujo de aire cada 30 minutos y atenúa las luces de la pantalla, ayudándote a conciliar el sueño naturalmente mientras ahorra energía durante la noche.

      Aromaterapia relajante

      Aromaterapia relajante

      Mejora tu bienestar infundiendo la brisa con tus aceites esenciales favoritos para una experiencia relajante.

      Función de temporizador para ahorrar energía y molestias

      Función de temporizador para ahorrar energía y molestias

      Usa el temporizador de 9 horas para apagar automáticamente el ventilador después del tiempo seleccionado. Disfruta de un ambiente fresco sin tener que levantarte o preocuparte por apagarlo.

      Control sencillo con mando a distancia y panel táctil

      Control sencillo con mando a distancia y panel táctil

      Ajusta fácilmente tu ventilador de torre usando el panel táctil intuitivo o el mando a distancia, para un manejo cómodo desde cualquier lugar de la habitación.

      Siente el viento con el modo Brisa Natural

      Siente el viento con el modo Brisa Natural

      Este modo ajusta dinámicamente la velocidad del ventilador para imitar el movimiento natural del aire y proporcionar una brisa relajante en la habitación.

      Diseño estilizado que ahorra espacio

      Diseño estilizado que ahorra espacio

      Diseño elegante y estilizado que encaja en cualquier habitación. Colócalo en una esquina o contra la pared para ahorrar espacio mientras mantienes tu hogar fresco y con estilo.

      Montaje fácil, sin herramientas

      Montaje fácil, sin herramientas

      Instálalo en segundos sin tornillos ni complicaciones. Diseñado para tu comodidad, el ventilador se monta sin esfuerzo y está listo para usar inmediatamente.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Tipo de producto
        Ventilador de torre
        Color
        Gris marengo
        Material principal
        Plástico
        Motor
        Motor AC

      • Especificaciones técnicas

        Máxima potencia
        48 W
        Mín. nivel de sonido
        24 dB (A)
        Máx. nivel de sonido
        44 dB(A)

      • Rendimiento

        Flujo de aire del ventilador
        2370 m³/h
        Velocidad del aire
        8,1 m/s

      • Facilidad de uso

        Modo Sueño
        Modo de brisa natural
        Modo manual
        Difusor de aroma
        Posiciones de velocidad
        Sí (5 niveles)
        Temporizador
        1-9 h
        Longitud del cable
        1,8 m
        Oscilación
        80°
        Interfaz
        Pantalla táctil
        Control remoto

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        17,2 cm
        Anchura del producto
        15,8 cm
        Altura del producto
        106,0 cm
        Peso del producto
        4,9 kg
        Longitud del embalaje
        25,7 cm
        Anchura del embalaje
        25,0 cm
        Altura del embalaje
        111,0 cm
        Peso del embalaje
        7,0 kg

      • Eficiencia energética

        Consumo de energía en espera
        <0,5 W
        Voltaje
        220-240 V
        Frecuencia
        50/60 Hz

      • Mantenimiento

        Garantía
        3 años

      • Compatibilidad

        Accesorios incluidos 1
        Almohadillas aromáticas
        Accesorios relacionados 1
        FY5100

      • País de origen

        Fabricada en
        China

      Badge-D2C

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      • (1) frente al predecesor CX5535
      • (2) Probado en los ajustes de velocidad más bajos

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