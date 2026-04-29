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CX5550/01
Refrigeración más potente y silenciosa (1)
Disfruta de una potente refrigeración con un mínimo de ruido y consumo energético. Experimenta un flujo de aire refrescante que enfría toda la habitación y crea un ambiente relajante infundiendo la brisa con tus aceites esenciales favoritos.Más información
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Ventilador de torre
total
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Este ventilador sin aspas ofrece un potente flujo de aire de 2.370 m³/h para refrescar rápidamente todo tu espacio. Hace circular el aire fresco más lejos y con mayor amplitud (1), con velocidades de aire de hasta 8,1 m/s.
Disfruta de una refrigeración un 40% más silenciosa (1), con tan solo 24 dB (2). Con una salida de aire inspirada en la aerodinámica de las alas de avión, este ventilador es perfecto para un sueño reparador, trabajo o relajación total.
Elige entre 3 modos (Manual, Brisa natural, Sueño avanzado) y 5 niveles de velocidad para una refrigeración personalizada. Desde una suave brisa hasta un potente flujo de aire, disfruta de comodidad sin esfuerzo todo el día.
Con una oscilación de 80°, este ventilador distribuye el aire a cada rincón de la habitación, para que te sientas fresco sin importar dónde estés.
Con un máximo de 48W, consume menos energía que una bombilla incandescente tradicional, manteniéndote fresco mientras ahorras en costes energéticos.
El modo Sueño avanzado reduce gradualmente la velocidad del flujo de aire cada 30 minutos y atenúa las luces de la pantalla, ayudándote a conciliar el sueño naturalmente mientras ahorra energía durante la noche.
Mejora tu bienestar infundiendo la brisa con tus aceites esenciales favoritos para una experiencia relajante.
Usa el temporizador de 9 horas para apagar automáticamente el ventilador después del tiempo seleccionado. Disfruta de un ambiente fresco sin tener que levantarte o preocuparte por apagarlo.
Ajusta fácilmente tu ventilador de torre usando el panel táctil intuitivo o el mando a distancia, para un manejo cómodo desde cualquier lugar de la habitación.
Este modo ajusta dinámicamente la velocidad del ventilador para imitar el movimiento natural del aire y proporcionar una brisa relajante en la habitación.
Diseño elegante y estilizado que encaja en cualquier habitación. Colócalo en una esquina o contra la pared para ahorrar espacio mientras mantienes tu hogar fresco y con estilo.
Instálalo en segundos sin tornillos ni complicaciones. Diseñado para tu comodidad, el ventilador se monta sin esfuerzo y está listo para usar inmediatamente.
Especificación general
Especificaciones técnicas
Rendimiento
Facilidad de uso
Peso y dimensiones
Eficiencia energética
Mantenimiento
Compatibilidad
País de origen
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