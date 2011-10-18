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Descatalogado

sistema docking para iPod/iPhone

DC290/12

4

| (15) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

Despierta con energía

Despierta suavemente con música o escucha las últimas noticias de la radio con el sistema docking para iPhone o iPod. Haz que tus mañanas sean más brillantes con un sonido nítido y pon un toque de estilo en tu dormitorio con la carcasa de aluminio.

Ver todos los beneficios

al ritmo de la música de tu iPhone o iPod

Despierta con energía

  • Aluminio

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Diseñado teniendo en cuenta los estilos de vida actuales, este radio reloj dispone de una función de alarma dual, que permite ajustar distintas horas de alarma para los días entre semana y para el fin de semana, o incluso usar distintos ajustes de alarma para los dos miembros de una pareja. Los ajustes de alarma pueden personalizarse con la misma hora de alarma para toda la semana, de lunes a domingo, o puedes ajustar la alarma para que se active más temprano los días entre semana de lunes a viernes y algo más tarde para disfrutar del descanso los sábados y domingos. Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita tener que programar distintas horas de alarma todas las noches.

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Despiértate con música del iPod/iPhone o con la radio

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

15

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

2
1

18/10/2011

France

France

Excellent produit, très bon rendu musical.

Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

16/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft fantastische eigenschappen

Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

16/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

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