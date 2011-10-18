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Descatalogado
Despierta con energía
Despierta suavemente con música o escucha las últimas noticias de la radio con el sistema docking para iPhone o iPod. Haz que tus mañanas sean más brillantes con un sonido nítido y pon un toque de estilo en tu dormitorio con la carcasa de aluminio.
Aluminio
Diseñado teniendo en cuenta los estilos de vida actuales, este radio reloj dispone de una función de alarma dual, que permite ajustar distintas horas de alarma para los días entre semana y para el fin de semana, o incluso usar distintos ajustes de alarma para los dos miembros de una pareja. Los ajustes de alarma pueden personalizarse con la misma hora de alarma para toda la semana, de lunes a domingo, o puedes ajustar la alarma para que se active más temprano los días entre semana de lunes a viernes y algo más tarde para disfrutar del descanso los sábados y domingos. Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita tener que programar distintas horas de alarma todas las noches.
Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.
4.0
de 4
15
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Passval
18/10/2011
France
Excellent produit, très bon rendu musical.
Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
marg2011
16/10/2011
Nederland
Dit product heeft fantastische eigenschappen
Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
cumba38
16/10/2011
France
ce produit possède de grandes qualités
Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone