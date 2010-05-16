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Descatalogado
DCM105/12
Obsesionados por el sonido
Conecta el iPod. Escucha tu música desde un control sencillo con un excelente sonido y un diseño elegante. Siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.
Base para iPod
Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida. El conjunto compacto se adapta a cualquier habitación gracias a su diseño elegante y a su tamaño.
Reproducción de música y recarga del iPod
Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.
Opiniones