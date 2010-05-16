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Descatalogado

Microcadena con forma de cubo

DCM105/12

Obsesionados por el sonido

Conecta el iPod. Escucha tu música desde un control sencillo con un excelente sonido y un diseño elegante. Siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.

Ver todos los beneficios

Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

  • Base para iPod

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida. El conjunto compacto se adapta a cualquier habitación gracias a su diseño elegante y a su tamaño.

Reproducción de música y recarga del iPod

Reproducción de música y recarga del iPod

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

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