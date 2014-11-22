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Descatalogado
DCM1170/12
Sonido que se adapta a tu hogar
Compatible con el conector Lightning del iPhone 5, esta microcadena de Philips ofrece un sonido fantástico, así como un diseño asombroso y elegante. Siéntate, relájate y disfruta de la música como quieras con un control sencillo.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Máx. 20 W
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
2.3
de 4
4
Reseñas
Lokithor77
22/11/2014
France
Bravo !
Un produit épuré , simple d ' utilisation et avec un rapport qualité - prix vraiment correct . Le son est chaud , riche et puissant ( toute proportion gardée ) .Idéal pour une petite pièce ( chambre ou bureau ) . J 'adore !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM1170 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM1170 Microchaîne
Jackie27987678987
19/07/2016
France
Pas génial
La radio n'est pas RDS, c'est un peu une honte. Les MP3 à partir d'une clé USB, c'est la galère à mort à faire marcher. Bref, cette chaîne n'a pas d'utilité si vous n'avez pas d'Iphone 5. En plus, la plaque de support de l'iphone 5 ne se retire pas, si vous souhaitez l'enlever, il faudra la casser. Le lecteur CD mets un temps fou à reconnaitre un CD. On se croirait sur une mini chaine d'il y a 15 ans...
Esta reseña se realizó para DCM1170 Microchaîne
Esta reseña se realizó para DCM1170 Microchaîne
Monica1986
06/03/2018
España
Fatal con el Iphone
Funcionó correctamente durante los dos primeros años. Pasado este tiempo la función ipod dejó de funcionar y ni carga ni puedo escuchar la música del Ipone. La solución que me aporta Philips??? mandar el equipo a Málaga pagando portes y reparación y esperar a que no hayan pasado 5 años porque si ha pasado 5 años ya no van a tener recambios!!!!! Increible....
Esta reseña se realizó para DCM1170 Microcadena
Esta reseña se realizó para DCM1170 Microcadena