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Descatalogado
DCM2060/12
Sistema de sonido que se adapta a tu hogar
Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena DCM2060/12 de Philips incorpora una base para iPod/iPhone/iPad y USB directo para los dispositivos portátiles. Ya sea con el montaje en pared o en el soporte de sobremesa, el sistema tiene un aspecto sensacional.
Base para iPod/iPhone/iPad
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
4.0
de 4
20
Reseñas
Zacks79
17/12/2013
España
Prestaciones y diseño muy buenos
Es un producto bueno he innovador además de completo y no ocupa a penas sitio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2060 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
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Patrick58
17/08/2017
France
Comprador verificado
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2060 Microchaîne
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Mimi73000
17/08/2017
France
Comprador verificado
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Sí, recomiendo este producto
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