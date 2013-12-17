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Descatalogado

Microcadena

DCM2060/12

4

| (20) Reseñas

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena DCM2060/12 de Philips incorpora una base para iPod/iPhone/iPad y USB directo para los dispositivos portátiles. Ya sea con el montaje en pared o en el soporte de sobremesa, el sistema tiene un aspecto sensacional.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

  • Base para iPod/iPhone/iPad

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

20

Reseñas

3

17/12/2013

España

España

Prestaciones y diseño muy buenos

Es un producto bueno he innovador además de completo y no ocupa a penas sitio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2060 Microcadena

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Esta reseña se realizó para DCM2060 Microcadena

17/08/2017

France

France

Comprador verificado

Pratique et fiable

Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2060 Microchaîne

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17/08/2017

France

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