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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Reproduce y carga el iPhone/iPod con la elegante microcadena de Philips. Es plana y puede montarse en la pared para adaptarse a cualquier decoración. Disfruta de la música de los CD o conecta tu reproductor portátil a la conexión de USB directo o de MP3 para disfrutar de una experiencia musical envolvente.
base para iPod/iPhone
El sistema tiene 20 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
Con una combinación perfecta de un diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y elegantemente en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.
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4.2
de 4
30
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Mini23
24/07/2011
United Kingdom
Great product
Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM292 Sleek micro sound system
Sí, recomiendo este producto
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djon
30/06/2015
Nederland
Comprador verificado
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM292 Slank microgeluidssysteem
Sí, recomiendo este producto
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setter
30/06/2015
Nederland
Comprador verificado
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM292 Slank microgeluidssysteem
Sí, recomiendo este producto
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