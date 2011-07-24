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Descatalogado

Elegante microcadena

DCM292/12

4.2

| (30) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Reproduce y carga el iPhone/iPod con la elegante microcadena de Philips. Es plana y puede montarse en la pared para adaptarse a cualquier decoración. Disfruta de la música de los CD o conecta tu reproductor portátil a la conexión de USB directo o de MP3 para disfrutar de una experiencia musical envolvente.

Ver todos los beneficios

Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

  • base para iPod/iPhone

Potencia de salida total de 20 W RMS

Potencia de salida total de 20 W RMS

El sistema tiene 20 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Puede montarse en la pared para una colocación versátil

Con una combinación perfecta de un diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y elegantemente en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

30

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

24/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM292 Sleek micro sound system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM292 Sleek micro sound system

30/06/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM292 Slank microgeluidssysteem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM292 Slank microgeluidssysteem

30/06/2015

Nederland

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Comprador verificado

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM292 Slank microgeluidssysteem

Sí, recomiendo este producto

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