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Descatalogado

Microcadena

DCM3175/12

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

Compatible con el conector Lightning del iPhone 5 y iPad mini, esta microcadena de Philips dispone de un subwoofer activo que proporciona unos graves potentes. El diseño de los altavoces en ángulo ofrece un sonido estéreo de gran amplitud y el diseño en un solo bloque permite colocarla en cualquier parte.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Sistema 2.1, máx. 80 W

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3175 Mini Stereoanlage

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3175 Mini Stereoanlage

08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3175 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3175 Microchaîne

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