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Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
Compatible con el conector Lightning del iPhone 5 y iPad mini, esta microcadena de Philips dispone de un subwoofer activo que proporciona unos graves potentes. El diseño de los altavoces en ángulo ofrece un sonido estéreo de gran amplitud y el diseño en un solo bloque permite colocarla en cualquier parte.
con conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Sistema 2.1, máx. 80 W
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3175 Mini Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3175 Mini Stereoanlage
DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3175 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3175 Microchaîne