DIS580/11
Resultados probados y excelente experiencia del paciente
Ayuda a tus pacientes a conseguir dientes hasta 8 tonos más blancos en solo 2 semanas con poca o ninguna sensibilidad.* Es seguro para el esmalte y fácil de usar. Ideal para pacientes que prefieren blanquearse los dientes durante la noche.Más información
10% Peróxido de Carbamida (3 Jeringas)
El estudio clínico in vivo concluyó que el uso de NiteWhite con peróxido de carbamida al 10 % durante 14 días produce un cambio de color de hasta 8 tonos.
Se ha probado que es seguro para el esmalte. Resultados profesionales en los que los pacientes pueden confiar
Se ha diseñado para evitar la sensibilidad dental causada por el blanqueamiento. El gel contiene nitrato de potasio y fluoruro sódico para que el paciente esté más cómodo. El 100 % de los pacientes confirmó que experimentó poca o ninguna sensibilidad dental después de 14 días de uso*
El 88 % de los pacientes ha quedado satisfecho con los resultados*
La tecnología de dos cilindros mantiene separados el gel activo y los agentes potenciadores hasta que los pacientes aplican el gel a la férula para lograr el mejor equilibrio entre eficacia, seguridad y tiempo de conservación. Esta función mantiene el pH de blanqueamiento ideal, mantiene el gel fresco y estable para una mayor vida útil y elimina la necesidad de refrigeración
