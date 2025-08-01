Buscar términos

      Philips Zoom Kit domiciliario 10% Peróxido de Carbamida (3 Jeringas)

      DIS580/11

      Resultados probados y excelente experiencia del paciente

      Ayuda a tus pacientes a conseguir dientes hasta 8 tonos más blancos en solo 2 semanas con poca o ninguna sensibilidad.* Es seguro para el esmalte y fácil de usar. Ideal para pacientes que prefieren blanquearse los dientes durante la noche.

      Resultados probados y excelente experiencia del paciente

      Blanqueamiento seguro, eficaz y fácil de usar

      • Peróxido de carbamida al 10 %
      Resultado probado de hasta 8 tonos más blancos en 2 semanas

      Resultado probado de hasta 8 tonos más blancos en 2 semanas

      El estudio clínico in vivo concluyó que el uso de NiteWhite con peróxido de carbamida al 10 % durante 14 días produce un cambio de color de hasta 8 tonos.

      Seguridad para esmalte probada

      Seguridad para esmalte probada

      Se ha probado que es seguro para el esmalte. Resultados profesionales en los que los pacientes pueden confiar

      Poca o ninguna sensibilidad*

      Poca o ninguna sensibilidad*

      Se ha diseñado para evitar la sensibilidad dental causada por el blanqueamiento. El gel contiene nitrato de potasio y fluoruro sódico para que el paciente esté más cómodo. El 100 % de los pacientes confirmó que experimentó poca o ninguna sensibilidad dental después de 14 días de uso*

      Resultados que dejan fascinados a los pacientes

      Resultados que dejan fascinados a los pacientes

      El 88 % de los pacientes ha quedado satisfecho con los resultados*

      Tecnología de dos cilindros para ofrecer un blanqueamiento fiable

      Tecnología de dos cilindros para ofrecer un blanqueamiento fiable

      La tecnología de dos cilindros mantiene separados el gel activo y los agentes potenciadores hasta que los pacientes aplican el gel a la férula para lograr el mejor equilibrio entre eficacia, seguridad y tiempo de conservación. Esta función mantiene el pH de blanqueamiento ideal, mantiene el gel fresco y estable para una mayor vida útil y elimina la necesidad de refrigeración

      Especificaciones técnicas

      • Contenido de la caja

        Número de jeringas
        3 (3 tratamientos por jeringa)
        Número de estuches de plástico
        1
        Guía de inicio rápido
        No
        Funda para la férula
        No
        Guía de tonos
        No
        Instrucciones de uso
        Hojas EVA
        No
      • n=48, EE.UU., 2024. Los participantes usaron NiteWhite con peróxido de carbamida al 10 % una vez al día durante 14 días.

