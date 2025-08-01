Tecnología de dos cilindros para ofrecer un blanqueamiento fiable

La tecnología de dos cilindros mantiene separados el gel activo y los agentes potenciadores hasta que los pacientes aplican el gel a la férula para lograr el mejor equilibrio entre eficacia, seguridad y tiempo de conservación. Esta función mantiene el pH de blanqueamiento ideal, mantiene el gel fresco y estable para una mayor vida útil y elimina la necesidad de refrigeración