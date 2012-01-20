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Descatalogado
DLN1761/10
Protección del iPad mejorada
Usa la funda de tres capas como una funda de transporte independiente para tu iPad o aprovéchate de su elegante diseño y métela en el bolso. Una capa exterior resistente, una capa intermedia de espuma Aircell y una interior suave y sin pelusa que ofrecen una protección total al iPad.
para iPad 2
Esta funda está diseñada para proteger tu dispositivo con estilo.
Esta funda está diseñada para ofrecer la máxima protección en un mínimo espacio, por lo que puedes transportar fácilmente el dispositivo en tu bolso o mochila para que esté siempre protegido.
El diseño cómodo y elegante se adapta a cualquier lugar, va a cualquier parte.