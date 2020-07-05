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Descatalogado
DLP1012U/00
Batería portátil fina y potente
Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. 2 salidas USB.
10 000 mAh
2 puertos de carga USB
Batería de polímero de litio
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
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