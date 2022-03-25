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Descatalogado
DLP7721N/00
Batería portátil fina y potente
Disfruta de energía donde y cuando la necesites con alimentación adicional de incluso más de una carga completa. Los dos puertos USB te permitirán cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Gran capacidad de 20 000 mAh para cargar por completo más veces un teléfono o una tablet
20 000 mAh
USB doble
Batería de polímero de litio
Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
La discreta luz LED emite un suave resplandor para que puedas comprobar de un vistazo que la unidad está encendida.
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