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Descatalogado

Cargador USB

DLP7721N/00

Batería portátil fina y potente

Disfruta de energía donde y cuando la necesites con alimentación adicional de incluso más de una carga completa. Los dos puertos USB te permitirán cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Gran capacidad de 20 000 mAh para cargar por completo más veces un teléfono o una tablet

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con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Batería portátil fina y potente

  • 20 000 mAh

  • USB doble

  • Batería de polímero de litio

Recarga varias veces tus dispositivos durante el viaje

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

Indicador luminoso LED de alimentación

La discreta luz LED emite un suave resplandor para que puedas comprobar de un vistazo que la unidad está encendida.

Especificaciones técnicas

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.