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Descatalogado

Cargador USB

DLP8720N/00

Batería portátil fina y potente

Disfruta de energía donde y cuando la necesites con alimentación adicional de incluso más de una carga completa. Los dos puertos USB te permitirán cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Gran capacidad de 20 000 mAh para cargar por completo más veces un teléfono o una tablet

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con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Batería portátil fina y potente

  • 20 000 mAh

  • USB doble

  • Batería de polímero de litio

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Cable micro-USB incluido para conectar y cargar

El cable micro-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles con una conexión micro-USB. Llévalo contigo, ponlo en tu escritorio o sustituye el que perdiste de manera que siempre puedas conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.

Recarga varias veces tus dispositivos durante el viaje

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.

Especificaciones técnicas

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