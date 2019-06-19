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Descatalogado

sistema docking

DTM5096/12

3.4

| (22) Reseñas

El imponente arte del sonido

Escucha tu música con la transmisión inalámbrica Bluetooth® de alta calidad, la reproducción de CD, la conectividad con iPod, iPad y iPhone con la base dual o enchufa un dispositivo a la entrada auxiliar. Este impactante sistema 3.1 es todo lo que necesitas para disfrutar de un sonido potente.

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Obsesionados por el sonido

El imponente arte del sonido

  • Bluetooth®

Potencia de salida total de 200 W RMS

Potencia de salida total de 200 W RMS

El sistema tiene 200 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonización digital FM con presintonías

Sintonización digital FM con presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.4

de 4

22

Reseñas

19/06/2019

France

France

Un produit vraiment top

Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5096 Station d'accueil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5096 Station d'accueil

01/10/2016

France

France

Excellent quand ça fonctionnait!

Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.

Esta reseña se realizó para DTM5096 Station d'accueil

Esta reseña se realizó para DTM5096 Station d'accueil

22/05/2016

België

België

het beste dat er is , een hebbe ding

ziet er heel mooi uit is het dan ook wel het geluid is onbeschrijfbaar je moet het hebben prachtige weergave en helder zuiver met een mooi basweergave al wat je hebt van muziek kan je simpel afspelen via dit prachtig product en afstandsbediening is heel handig dus ik zou zeggen je moet niet verder zoeken deze is meer dan zijn kostprijs waardig.... grt

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5096 dockinggeluidssysteem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5096 dockinggeluidssysteem

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