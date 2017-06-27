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Descatalogado

SteamCleaner MultiVaporeta de mano

FC7008/01

3.5
| (8) Reseñas
Limpia siempre las superficies higiénicamente con vapor
Philips SteamCleaner Multi limpia con vapor las manchas resistentes y la grasa. Disfruta de una limpieza higiénica utilizando solo agua y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. La boquilla de vapor llega a todas las esquinas y la almohadilla de microfibra levanta y absorbe la suciedad.
Ver todos los beneficios

Limpia las manchas resistentes y elimina las bacterias sin productos químicos

Limpia siempre las superficies higiénicamente con vapor

  • 1200 W

  • 2 almohadillas de microfibra

  • Boquilla de precisión

No se necesita detergente, no deja residuos en las superficies

No se necesita detergente, no deja residuos en las superficies

Philips SteamCleaner Multi utiliza solo agua y no deja ningún tipo de residuo en las superficies.

El vapor acaba hasta con un 99,9 % de los gérmenes y las bacterias

El vapor acaba hasta con un 99,9 % de los gérmenes y las bacterias

Disfruta de una limpieza higiénica con Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner Multi elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las bacterias de las superficies sin necesidad de productos químicos, solo con agua.

2 almohadillas de microfibra incluidas

2 almohadillas de microfibra incluidas

Se incluyen 2 almohadillas de microfibra duraderas y lavables. El suave material de microfibra baja y sube con suavidad y absorbe el polvo y la suciedad. La suciedad se elimina de forma suave y eficaz. Las almohadillas de microfibra se pueden meter en la lavadora y son fáciles de poner y quitar.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

8

Reseñas

27/06/2017

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Stäningen går lätt sm en plätt

Den är lätt att använda och det blir skinande rent.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare

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19/07/2014

Italia

Italia

Utile ed efficace

L'avrei comprato prima se avessi saputo che esisteva un prodotto del genere. Mai più detergenti chimici su sanitari, cucina, vetri, finestre, specchi. Basta passarlo una volta caldo e col vapore in funzione ed eventualmente asciugare con un panno. Lavoro pulito e veloce. Prodotto eccezionale.

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Esta reseña se realizó para SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile

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15/01/2016

Italia

Italia

Comprador verificado

versatile e funzionale

Da quando ce l'ho non mi pesa più tanto pulire le superfici e i fornelli, fantastico con la spugnetta integrata, un po' meno con la bocchetta di precisione, ma per me non è un problema perché mi serve per pulire i mobili della cucina senza detersivi e i fornelli. Tra l'altro lo uso per stirare al volo in verticale, una svolta!

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Esta reseña se realizó para SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile

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