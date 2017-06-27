Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
FC7008/01
1200 W
2 almohadillas de microfibra
Boquilla de precisión
Philips SteamCleaner Multi utiliza solo agua y no deja ningún tipo de residuo en las superficies.
Disfruta de una limpieza higiénica con Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner Multi elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las bacterias de las superficies sin necesidad de productos químicos, solo con agua.
Se incluyen 2 almohadillas de microfibra duraderas y lavables. El suave material de microfibra baja y sube con suavidad y absorbe el polvo y la suciedad. La suciedad se elimina de forma suave y eficaz. Las almohadillas de microfibra se pueden meter en la lavadora y son fáciles de poner y quitar.
3.5
de 4
8
Reseñas
Majbeth
27/06/2017
Sverige
Comprador verificado
Stäningen går lätt sm en plätt
Den är lätt att använda och det blir skinande rent.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare
77ice11
19/07/2014
Italia
Utile ed efficace
L'avrei comprato prima se avessi saputo che esisteva un prodotto del genere. Mai più detergenti chimici su sanitari, cucina, vetri, finestre, specchi. Basta passarlo una volta caldo e col vapore in funzione ed eventualmente asciugare con un panno. Lavoro pulito e veloce. Prodotto eccezionale.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile
manu74
15/01/2016
Italia
Comprador verificado
versatile e funzionale
Da quando ce l'ho non mi pesa più tanto pulire le superfici e i fornelli, fantastico con la spugnetta integrata, un po' meno con la bocchetta di precisione, ma per me non è un problema perché mi serve per pulire i mobili della cucina senza detersivi e i fornelli. Tra l'altro lo uso per stirare al volo in verticale, una svolta!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile