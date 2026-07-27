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Descatalogado
FC8063/01
4 almohadillas de microfibra
Compatible con PowerPro Aqua
Sustituir cada 6 meses
Sustituir cada 6 meses para mantener un rendimiento de limpieza óptimo del aparato.
El suave material de microfibra baja y sube con suavidad y absorbe el polvo y la suciedad. La suciedad se elimina de forma eficaz y en profundidad.
Las almohadillas de microfibra se pueden introducir en la lavadora y son fáciles de poner y quitar.
Opiniones