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Kit de accesorios

FC8063/01

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PowerPro Aqua

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Compatible con PowerPro Aqua

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  • 4 almohadillas de microfibra

  • Compatible con PowerPro Aqua

  • Sustituir cada 6 meses

Sustituir cada 6 meses para disfrutar de un rendimiento de limpieza óptimo

Sustituir cada 6 meses para disfrutar de un rendimiento de limpieza óptimo

Sustituir cada 6 meses para mantener un rendimiento de limpieza óptimo del aparato.

Almohadillas de microfibra para eliminar eficazmente el polvo y las manchas

Almohadillas de microfibra para eliminar eficazmente el polvo y las manchas

El suave material de microfibra baja y sube con suavidad y absorbe el polvo y la suciedad. La suciedad se elimina de forma eficaz y en profundidad.

Fáciles de montar y quitar

Fáciles de montar y quitar

Las almohadillas de microfibra se pueden introducir en la lavadora y son fáciles de poner y quitar.

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Opiniones

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