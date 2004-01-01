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La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.
El cepillo TriActive+ realiza una triple limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo profundo 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes con sus dos cepillos laterales.
El cepillo Turbo permite una limpieza en profundidad de las alfombras, y elimina rápidamente el pelo y las pelusas. El cepillo giratorio elimina de forma activa las pequeñas partículas de polvo y los pelos, proporcionando un rendimiento de limpieza un 25% superior en alfombras. Las ruedas del cepillo evitan que se produzcan daños si se utiliza en suelos duros.
El depósito de polvo se ha diseñado cuidadosamente para desechar la suciedad recogida, sin provocar una nube de polvo. Puede operarse con una sola mano y, gracias a su forma única y a su superficie suave, puedes controlar fácilmente el vaciado del depósito.
El acoplamiento ActiveLock te permite conectar y desconectar fácilmente los diferentes cepillos y accesorios del tubo telescópico durante la limpieza.
Esta empuñadura con forma ergonómica es cómoda de usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.
La empuñadura tiene un cepillo para polvo integrado, listo siempre para usarse en los muebles, las superficies planas y las tapicerías.
El ajuste de potencia variable te permite seleccionar el nivel óptimo de succión para los diferentes tipos de superficies que aspires.
Desarrollado para capturar las partículas de polvo más finas antes de que el aire salga del aspirador, para satisfacer las necesidades de quienes exigen un alto nivel de higiene.
Cepillos y accesorios
Diseño
Sostenibilidad
Rendimiento
Filtración
Facilidad de uso
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