La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada

La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.