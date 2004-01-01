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      La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada

      La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada

      La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

      Nuevo cepillo TriActive+ 3 en 1 que recoge el polvo grueso y fino

      Nuevo cepillo TriActive+ 3 en 1 que recoge el polvo grueso y fino

      El cepillo TriActive+ realiza una triple limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo profundo 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes con sus dos cepillos laterales.

      El cepillo Turbo elimina un 25% más de pelos y polvo

      El cepillo Turbo elimina un 25% más de pelos y polvo

      El cepillo Turbo permite una limpieza en profundidad de las alfombras, y elimina rápidamente el pelo y las pelusas. El cepillo giratorio elimina de forma activa las pequeñas partículas de polvo y los pelos, proporcionando un rendimiento de limpieza un 25% superior en alfombras. Las ruedas del cepillo evitan que se produzcan daños si se utiliza en suelos duros.

      Diseño de depósito de polvo avanzado para vaciarlo de manera higiénica

      Diseño de depósito de polvo avanzado para vaciarlo de manera higiénica

      El depósito de polvo se ha diseñado cuidadosamente para desechar la suciedad recogida, sin provocar una nube de polvo. Puede operarse con una sola mano y, gracias a su forma única y a su superficie suave, puedes controlar fácilmente el vaciado del depósito.

      Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a todas las tareas de limpieza

      Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a todas las tareas de limpieza

      El acoplamiento ActiveLock te permite conectar y desconectar fácilmente los diferentes cepillos y accesorios del tubo telescópico durante la limpieza.

      Llega a todos los rincones gracias a la empuñadura ergonómica extralarga

      Llega a todos los rincones gracias a la empuñadura ergonómica extralarga

      Esta empuñadura con forma ergonómica es cómoda de usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

      Cepillo suave integrado en la empuñadura, listo siempre para usarse

      Cepillo suave integrado en la empuñadura, listo siempre para usarse

      La empuñadura tiene un cepillo para polvo integrado, listo siempre para usarse en los muebles, las superficies planas y las tapicerías.

      Ajuste de potencia variable

      Ajuste de potencia variable

      El ajuste de potencia variable te permite seleccionar el nivel óptimo de succión para los diferentes tipos de superficies que aspires.

      El filtro ultra higiénico captura más de un 99 % de polvo fino

      El filtro ultra higiénico captura más de un 99 % de polvo fino

      Desarrollado para capturar las partículas de polvo más finas antes de que el aire salga del aspirador, para satisfacer las necesidades de quienes exigen un alto nivel de higiene.

      Especificaciones técnicas

      • Cepillos y accesorios

        Cepillo estándar
        Cepillo TriActive+
        Accesorios incluidos
        • Boquilla estrecha
        • Cepillo integrado
        Almacenamiento de accesorios
        En la pinza del tubo
        Cepillo adicional
        • Cepillo para suelos duros
        • Cepillo Turbo

      • Diseño

        Color
        Azul real oscuro

      • Sostenibilidad

        Embalaje
        > 90 % de materiales reciclados
        Manual del usuario
        Papel 100 % reciclado

      • Rendimiento

        Nivel de potencia acústica
        78  dB

      • Filtración

        Filtro de salida
        Microfiltro
        Filtro del motor
        Ultra higiénico

      • Facilidad de uso

        Acoplamiento del tubo
        ActiveLock
        Asa de transporte
        Parte superior y frontal
        Control de potencia
        Electrónica del producto
        Tipo de tubo
        Tubo telescópico de 2 piezas metálico
        Tipo de ruedas
        Goma

      Badge-D2C

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