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        Descatalogado

        Unidad flash USB

        FM16FD170D/00

        Fácil de usar

        Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Fácil de usar

        • 16 GB

        • Edición Motion 2.0

        • 2 unidades

        Diseño colorido y moderno

        Elige tu color favorito: rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y haz que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.

        Capacidad de almacenamiento de 16 GB para archivos de gran tamaño

        Gracias a los 16 GB de memoria podrás intercambiar y compartir más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador de sobremesa o portátil.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        Especificaciones técnicas

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