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Descatalogado
FM16FD170D/00
Fácil de usar
Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
16 GB
Edición Motion 2.0
2 unidades
Elige tu color favorito: rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y haz que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.
Gracias a los 16 GB de memoria podrás intercambiar y compartir más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador de sobremesa o portátil.
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.