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Descatalogado

Auriculares con micrófono

FS3MBK/00

Graves enriquecidos

Su diseño plegable, compacto y ligero, los convierte en los auriculares perfectos para tus desplazamientos. Disfruta de un sonido potente gracias al sistema acústico cerrado. El control remoto integrado te permite recibir tus llamadas con toda facilidad.

Ver todos los beneficios

Dondequiera que vayas

Graves enriquecidos

  • De diadema

  • Negro

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves enriquecidos y un sonido potente

Los controladores de 40 mm se han diseñado para reproducir unos graves enriquecidos y un sonido potente en cualquier parte.

Diseño plegable compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente

El diseño compacto y plegable te permite plegar fácilmente la banda de sujeción para que puedas guardar los auriculares cómodamente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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