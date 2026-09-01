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Descatalogado
FS3MBK/00
Graves enriquecidos
Su diseño plegable, compacto y ligero, los convierte en los auriculares perfectos para tus desplazamientos. Disfruta de un sonido potente gracias al sistema acústico cerrado. El control remoto integrado te permite recibir tus llamadas con toda facilidad.
De diadema
Negro
Los controladores de 40 mm se han diseñado para reproducir unos graves enriquecidos y un sonido potente en cualquier parte.
El diseño compacto y plegable te permite plegar fácilmente la banda de sujeción para que puedas guardar los auriculares cómodamente.
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Opiniones