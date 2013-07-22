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Descatalogado

Minicadena Hi-Fi

FWM154/12

4.3

| (16) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Sácale el mayor partido a la música con la minicadena Hi-Fi de Philips con sistema de altavoces Bass Reflex de 2 vías para obtener un sonido excelente. Optimiza los ajustes del sonido ajustando el balance para diferentes estilos de música con el control digital del sonido.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

  • 40 W

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Pletina de casete con parada automática

Pletina de casete con parada automática

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Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

16

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

2
1

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent sound quality

All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

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Esta reseña se realizó para FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

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01/06/2012

United Kingdom

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w.o.w

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