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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Sácale el mayor partido a la música con la minicadena Hi-Fi de Philips con sistema de altavoces Bass Reflex de 2 vías para obtener un sonido excelente. Optimiza los ajustes del sonido ajustando el balance para diferentes estilos de música con el control digital del sonido.
40 W
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
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Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
4.3
de 4
16
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
boxerkev
22/07/2013
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent sound quality
All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
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Esta reseña se realizó para FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
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Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
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