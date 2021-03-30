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Descatalogado
FWM197/12
Obsesionados por el sonido
Disfruta de forma ininterrumpida de tus canciones en CD, MP3 y WMA hasta 10 horas en la minicadena Hi-Fi de Philips. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el reproductor portátil, con conexión MP3.
120 W
El sistema tiene 120 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.
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3.7
de 4
7
Reseñas
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Ventajas
Con lo bien que van las de Philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM197 Minicadena Hi-Fi
Fecha de uso 2019-03-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM197 Minicadena Hi-Fi
Fecha de uso 2019-03-30
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Fecha de uso 2019-10-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Fecha de uso 2019-10-11
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM197 Mini-HiFi-systeem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM197 Mini-HiFi-systeem