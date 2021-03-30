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Descatalogado

Minicadena Hi-Fi

FWM197/12

3.7

| (7) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Disfruta de forma ininterrumpida de tus canciones en CD, MP3 y WMA hasta 10 horas en la minicadena Hi-Fi de Philips. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el reproductor portátil, con conexión MP3.

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Obsesionados por el sonido

  • 120 W

Potencia de salida total de 120 W RMS

Potencia de salida total de 120 W RMS

El sistema tiene 120 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Pletina de casete con parada automática

Pletina de casete con parada automática

0

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

7

Reseñas

3

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Ventajas

Con lo bien que van las de Philips

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM197 Minicadena Hi-Fi

Fecha de uso 2019-03-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM197 Minicadena Hi-Fi

Fecha de uso 2019-03-30

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Fecha de uso 2019-10-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Fecha de uso 2019-10-11

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM197 Mini-HiFi-systeem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM197 Mini-HiFi-systeem

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