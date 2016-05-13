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Descatalogado

Minicadena Hi-Fi

FWM210/12

4.3

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sonido potente y rico

Disfruta sin interrupciones de las canciones de tu CD/MP3/WMA con una potencia de salida de 140 W RMS. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el dispositivo de almacenamiento masivo USB con USB directo.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido potente y rico

  • CD, MP3-CD

  • USB directo

  • FM

  • 120 W

Sintonización digital con estaciones preseleccionadas

Sintonización digital con estaciones preseleccionadas

Potencia de salida total de 140 W RMS

Potencia de salida total de 140 W RMS

RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Conexión MP3 para reproducir música portátil

Conexión MP3 para reproducir música portátil

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

13/05/2016

España

España

es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar

osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM210 Minicadena Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM210 Minicadena Hi-Fi

20/05/2012

België

België

Leuk product

Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM210 Mini-HiFi-systeem

Sí, recomiendo este producto

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14/10/2014

France

France

bon son .deçu lecteur cd

lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM210 Minichaîne hi-fi

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Esta reseña se realizó para FWM210 Minichaîne hi-fi

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