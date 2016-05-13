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Descatalogado
Sonido potente y rico
Disfruta sin interrupciones de las canciones de tu CD/MP3/WMA con una potencia de salida de 140 W RMS. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el dispositivo de almacenamiento masivo USB con USB directo.
CD, MP3-CD
USB directo
FM
120 W
RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
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4.3
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
david99
13/05/2016
España
es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar
osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM210 Minicadena Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM210 Minicadena Hi-Fi
Gukke
20/05/2012
België
Leuk product
Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM210 Mini-HiFi-systeem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM210 Mini-HiFi-systeem
gibus42
14/10/2014
France
bon son .deçu lecteur cd
lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM210 Minichaîne hi-fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM210 Minichaîne hi-fi