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Descatalogado

Minicadena Hi-Fi

FWM6000/10

4.5

| (14) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sonido potente, claro y magnífico

El sistema Hi-Fi FWM6000/10 eleva la potencia de la música con sus 550 W RMS y su potencia de salida de 7500 W PMPO. Un subwoofer proporciona unos graves ricos, mientras que UniSound ofrece un sonido claro y natural. Disfruta de la música de dispositivos USB y reproductores de música portátiles.

Ver todos los beneficios

con este sistema de sonido

Sonido potente, claro y magnífico

  • 550 W

Copia música de CD, radio y karaoke en dispositivos USB

Copia música de CD, radio y karaoke en dispositivos USB

UniSound para un sonido cristalino y natural

UniSound para un sonido cristalino y natural

Prepárate para una música más clara y natural, sin lugar a dudas. La tecnología UniSound aprovecha el diseño acústico y la experiencia en ingeniería para ofrecer el sonido tal y como se concibió. En los altavoces convencionales, el tweeter y el woofer ofrecen el sonido desde distintas ubicaciones. Esto genera marcadas interferencias que distorsionan el sonido, lo que produce un audio antinatural, plano y reprimido. UniSound libera la música colocando el tweeter y el woofer en posiciones únicas e incorporando una rigurosa ingeniería de cruzado, que reduce ampliamente las interferencias y ofrece un sonido natural, fiel al original.

Subwoofer para unos graves potentes

0

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

14

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/11/2012

España

España

Diseño y potencia

Sonido nítido y potente, tanto en graves como en agudos, con un estupendo diseño. Totalmente recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM6000 Minicadena Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM6000 Minicadena Hi-Fi

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Incredible

Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM6000 Mini Hi-Fi System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM6000 Mini Hi-Fi System

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

This is an excellent hifi system its has great features such as usb recording from your cds and radio, 2 microphone sockets the sound quality is rich and deep bass cant fault it 10/10 once my mates came round mine and seen it in action they went and bought the exact same so if you want a decent hifi system with lots of features then this is 4 you you will not be disappointed believe me ! very stylish aswell

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM6000 Mini Hi-Fi System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM6000 Mini Hi-Fi System

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  1. Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.